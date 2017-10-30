Сфера культуры: королевство кривых зеркал

В культурном пространстве города-героя Волгограда, некогда прославлявшем наш город далеко за пределами региона, сегодня происходит что-то не ладное.

Массовые объединения детских музыкальных школ и школ искусств со своими историей и традициями в единые центры, тотальные «эмиграции» талантливых волгоградских музыкантов в Москву, Питер и Тулу, многочисленные увольнения не последних людей в культуре Волгограда, театральные скандалы - это лишь несколько ярких примеров последнего времени. Конечно, творческие люди — народ эмоциональный, но сейчас уже никто не измеряет художественную жизнь творчеством, талантом и эмоциями. В ходу более приземленные вещи: «уволен-не уволен», «сокращен — не сокращен», «финансируется — не финансируется». В этой атмосфере говорить о каких-либо культурных достижениях даже странно.

19 мая волгоградцев, особенно тех, кто близок к музыкальным кругам, поразила новость: своего поста лишилась ректор Волгоградской консерватории им. Серебрякова Виктория Павловна Давыдова. Кандидата искусствоведения, члена Союза композиторов РФ, почетного работника высшего образования РФ уволили без объяснения причин буквально за несколько минут. Это случилось, когда она, по ее же словам, пришла в городской комитет культуры подписывать документы на отпуск.

Фото: new.gaz-tehnik.r

- Ничего не предвещало увольнения, - вспоминает Виктория Павловна. - 10 мая я зашла в комитет культуры администрации Волгограда — мне необходимо было подписать документы для ухода в отпуск. Зашла к тогдашнему исполняющему обязанности председателя городского комитета культуры Куделькину — мы еще раз с ним согласовали все даты моего отпуска, и буквально через пять минут, когда я уже спускалась по лестнице, он меня окликнул и попросил снова подойти к нему в кабинет. Я вернулась. Ожидаю в приемной, и вижу, что в кабинет заходят специалисты отдела кадров и другие сотрудники комитета. После этого мне зачитали приказ об увольнении с популярной ныне формулировкой - статья 278 пункт 2, что предполагает прощание с сотрудником без объяснения причин. В завершении я спросила: «А кто будет руководить консерваторией?» Мне ответили, что это уже не мой вопрос.

Виктория Давыдова подала в суд Центрального района на восстановление в должности, потому как считала, что она, являясь избранным коллективом «серебряковки» ректором, должна покинуть должность после решения сотрудников консерватории. Однако, суд вынес решение не в ее ползу, и она Виктория Павловна подала апелляцию. У нее есть заманчивые предложения по работе, но все они поступили из других городов и экс-ректор «серебряковки» временно их не принимает, потому как хочет сама присутствовать на последующих заседаниях суда.

Сталинградский драмтеатр имени М. Горького Фото: volfoto.ru

- Недавно я в консерватории забирала трудовую книжку, и заметила, как оттуда уходит дух творчества и созидания, - отметила Виктория Павловна. - На лицах коллег смятение и растерянность. А я отмечаю, что не только в консерватории, а во всей волгоградской культуре, независимо от статуса, должности и регалий народ испуган, зажат, боится пойти против системы, потому как опасаются оказаться в «черных списках».

Пока корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» собирала материал о «культурных» скандалах Волгограда, состоялись интервью с немалым количеством творческих людей. Все охотно жаловались на трудности, плакались, ругались в адрес чиновников и тиски системы, но в завершении интервью все просто умоляли не упоминать их фамилий. «Нас уволят в одну минуту и потом мы нигде не сможем найти работу», - оправдывали они свое поведение.

Фото: fedpress.ru

Но и сама сфера культуры далека от идеала. Что скрывать или хотя бы не демонстрировать публично - найдется и здесь. Это подтвердила и летняя проверка КСП Волгоградской области. Аудиторы скрупулезно изучили финансово-хозяйственной деятельности Нового Экспериментального театра.

У многих волгоградцев масштабы расходования средств вызвали негодование. При повальной экономии и оптимизации в бюджетных сферах, ведущие артисты театра получали по 311 тысяч рублей, а сотрудникам билетных столов даже при не заполненных зрительных залах выписывалсиь серьезные премии.

- Бюджет театра состоит из двух основных источников – это бюджет, благодаря которому театры и живут. Без него невозможно ни содержание, ни нормальное его функционирование. Не маловажный аспект - внебюджетные поступления, - сообщил информированный источник. - Внебюджетный фонд формируется за счет продажи билетов на спектакли, а также сдачи в аренду помещений и некоторых других видов деятельности. И вот как раз из средств внебюджета и начисляются надбавки к зарплатам. Причем, все официально. К окладу добавляются за напряженность - 500%, за интенсивность – 500%, а потом еще есть надбавки за звание, муниципальный стаж, переработки по норме! В результате и выходит зарплата в несколько сотен тысяч. Причем, подчеркиваю – это все официально и вполне законно!

Практически все учреждения культуры прошли через своего рода встряску оптимизации и кадровой чехарды. В свое время были проблемы у казачьего театра, а труппа Волгоградского музыкального театра неоднократно выходила на митинги. Еще свежо в памяти, как бывшего худрука Волгоградского молодежного театра Алексея Серова обвинили в нецелевом использовании средств, направленных на ремонт помещения «молодежки».

Фото: molod-theatre.ru

Одной из главной причин, почему культуру Волгограда так лихорадит, считают ее слабое финансирование. Сравним — в прошлом году в нашем регионе для поддержки творческих проектов в сфере театрального искусства выделялись гранты губернатора Волгоградской области по 1 миллиону рублей на каждую номинацию. В общей сложности, объём средств из областного бюджета, направляемых на выплату гранта, составил 6 миллионов рублей. И для сравнения — московскому театру «Гоголь-центру», руководил которым печально известный худрук Кирилл Серебренников, обвиненный в хищении 68 миллионов рублей, было выделено более 1 миллиарда рублей. Эти государственные средства были получены за несколько лет по разным линиям финансирования: по линии правительства — около 300 миллионов, а по линии московского правительства — 700 миллионов.

Фото: msgrealestate.ru

Впечатляющая разница, не правда ли? Недавно местную театральную культуру обрадовали известием, что в этом году более 7,2 миллионов рублей получат детские и кукольные театры Волгоградской области согласно решению правительства России. Конечно, не миллиард, но на безрыбье и это великая рыба. Значит, все не так плохо?

- Конечно, нет, - считает наш информированный источник. - Театры подкармливают кассовые спектакли, особенно новогодние елки — знаю, что в одном из волгоградских театров только они могут дать прибыль в 4 миллиона рублей! Согласитесь, для провинции - неплохая касса! В идеале, чтобы в театре не было финансовых скандалов, необходима контрактная система: выступил – получил договоренную оплату. Но помимо постановочного и актерского составов в театре много других сотрудников: администраторы, монтировщики декораций, осветители, костюмеры и многие другие. Кроме того, еще есть и само здание, которое также требует внимания. На сегодняшний момент, нужно вести разумное и адекватное расходование средств. Но кто определит степень его «разумности»? Каждый руководитель сам принимает решение расходов из внебюджетных фондов, из расчета, что лучше: или выплатить режиссеру к зарплате дополнительные 500% за переработку, или, к примеру, отремонтировать входную дверь в театр. И кто его за такое решение осудит?

Вопрос открытый и разговоры о том, что в культуре надо навести порядок, пока приносит только очередной приступ лихорадки.

- Подобное недопонимание возникло неожиданно и, по моему мнению, на пустом месте, - считает экс-ректор консерватории Виктория Давыдова. - Простились с главой регионального комитета культуры Гепфнером, директором областной филармонии Кияшко, ректором Волгоградского государственного института искусств и культуры Виктором Крючеком и многими другими. Наверное, необходима смена руководств, поколений, и у власти видно есть свое представление, как должна быть выстроена система развития отрасли культуры. Однако необходимо учитывать мнение профессионалов — специалистов сферы культуры. У них есть колоссальный опыт работы, они знают отрасль изнутри и в курсе ее болевых моментов. Игнорирование людей данной сферы ни к чему хорошему не приведет.

Однако, несмотря на все скандалы, увольнения и проблемы, в Волгограде продолжаются премьеры спектаклей, открываются новые выставки, проходят концерты и реализуются новые проекты. Мы не будем говорить о художественном уровне произведений — это вопрос к культурологам, музыковедам, искусствоведам. Но факт остается фактом - очередной сезон новыми спектаклями открылись «Царицынская опера» - оперой «Богема», НЭТ – постановкой «Город на заре» и казачий театр — «В пылающей тьме».