Муниципальный «общак» и другие новогодние идеи

Как волгоградские компании встречают год Желтой Собаки.

Радостное новогоднее безумие потихоньку накрывает волгоградцев. И хотя до любимого праздника еще больше месяца, а в воздухе только появляется запах настоящей зимы, народ вовсю готовится к главному дню года - 31 декабря.

Впрочем, у некоторых наших земляков период «безумия» наступил значительно раньше. Эти люди – руководители. Половина из них руководит большими и малыми компаниями и потому уже с начала осени озабочена проведением корпоративных вечеров для любимых сотрудников. Вторая половина возглавляет фирмы, занятые ровно противоположным делом, то есть обеспечивает эти самые корпоративы идейным содержанием и организационным наполнением. И те, и другие объединены стремлением сделать все по высшему разряду, чтобы праздник запомнился всем и надолго. Но есть кое-что, в чем они полярно расходятся: первые стараются максимально сэкономить, вторые - прилично заработать. Давайте же посмотрим на это в милых подробностях.

От Кубы до «Наглого фрукта»

Многие помнят, как три года назад ОНФ провел целое расследование госзакупок по организации новогодних торжеств в различных российских компаниях. Президент Путин проведение корпоративов за счет бюджетных средств назвал «дичью». Премьер Медведев тогда заявил, что они с министрами «скинутся и пойдут в ресторан», а в Госдуме вместо корпоратива провели скромный «капустник». Если это и заставило некоторых топ-менеджеров задуматься, то неглубоко и ненадолго.

Рекорды тогда принадлежали известной «тройке». Компания «Роснефть», например, объявила тендер на 157 млн руб для покупки турпутевок на Кубу для сотрудников и членов их семей. Отдых на Острове Свободы предполагался почти для двух тысяч человек по системе «все включено» в том числе и в период новогодних каникул. «Почта России» решила потратить 68 млн руб на детские новогодние подарки, состоящие из набора шоколадных конфет и «развивающей игры». Сбербанк устроил дискотеку за 32 млн руб для 19 тысяч человек, также все сотрудники банка получили в подарок шампанское и коробку конфет.

Остальные отечественные гиганты потратились по мелочи. «Газпром» - 14 млн руб, Внешэкономбанк – 6 млн руб. Самой скромной оказалась «Роснано» - та самая, где, по заверению ее руководителя Чубайса, «ну очень много денег». Передовики нанотехнологий разместили заказ всего на 800 тыс. руб. для покупки … чая в подарочной упаковке. Предпочтительными для команды Чубайса оказались сорта «Дянь Хун», «Най Сян Цзинь Сюань», «Анси» и «Наглый фрукт» в банках коричневого, бежевого и красного цветов.

В ведущих event-агентствах в тот период отметили некоторый спад спроса на корпоративы - многие компании, банки, предприятия решили либо отметить праздник в офисе, либо не отмечать его вовсе. Но падение не было катастрофическим: столичные заказчики были готовы потратить на еду в среднем 3-5 тыс руб на человека, и столько же — на развлекательную программу. Средний чек за мероприятие составил 7–10 тысяч рублей за персону.

Вечеринка в стиле «Укротительница тигров»

В Волгограде критику президента тоже услышали. И приняли меры, чтобы не особенно «светиться» с пышными корпоративами. Директор одного муниципального учреждения, например, придумал такую «загогулину». В МУП собирались потратить на празднование нового года в ресторане с концертом 75 тыс. руб. из средств предприятия. Но после «предупреждения» из столицы решили себя максимально обезопасить: всем 25 сотрудникам предприятия были выписаны премии по итогам года ровно на 75 тыс. руб, которые были потрачены на запланированный праздник.

Точно так же поступили многие коллеги упомянутого директора. Ну не отказываться же от нового года, в самом-то деле?! Тем более есть вполне законный способ провести его за счет такого вот муниципального «общака». Что характерно, эта тенденция оказалась очень живучей и вполне себе рабочей и в наши дни.

А вот на крупных предприятиях такой задачи завуалирования праздничных затрат нет. Здесь другая проблема - как провести новогоднее торжество в компании коллег максимально интересно, нестандартно и зажигательно? Наш регион некоторое время назад прогремел на всю страну из-за видеосюжета о «театрализованном» праздновании нового года на крупном заводе. Напомню, бывшая директриса предприятия выступила в роли дрессировщицы тигров и плеткой как бы «укрощала» подчиненных-мужчин.

Видео Видео: Женя Шагова, Youtube.com

Сейчас так глупо «палиться», естественно, никому не хочется. Руководители стараются не афишировать себя лично, свои организации и, конечно, расходы на корпоративы – скрытые или открытые, прибегая к различным ухищрениям типа липовых «премий». Кстати, срабатывает этот приемчик не всегда. В одной компании не слишком дальновидный директор рискнул, устроив в коллективе анонимный опрос на тему: «Что вы предпочтете в качестве новогоднего подарка – премию или поход в ресторан?» Из 35 членов коллектива только двое выбрали ресторан. Остальным пришлось выплачивать настоящую премию…

Тем не менее празднование в виде банкета остается самым востребованным форматом для организаций разного уровня достатка. По итогам опроса волгоградских event-агентств, в канун нового 2018 года именно банкет в том или ином виде остается лидером заказов.

В одном из агентств уточнили, что самый крупный заказ, полученный от компании энергетического комплекса – ужин с развлекательной программой в традиционном ресторане на 120 человек, стоимость с учетом скидки на одну персону составила 3 200 руб. В меню вошли холодные и горячие закуски, три вида салатов, два вида основного блюда, фрукты, нарезки, три вида кондитерских изделий и по две бутылки алкоголя (вино и коньяк) на каждые четыре человека. Остальное гости могут по желанию заказывать самостоятельно. В развлекательную программу, вести которую будет специально приглашенный конферансье, вошли номера в исполнении певицы, скрипача и музыкальной группы с хитами 80-90-ых годов.

В другой частной компании, оказывающей транспортные услуги, к обычному банкету подошли с выдумкой и заказали агентству вечер для 30 человек по оригинальному сценарию в ночном клубе. В основу лег культовый фильм «Пираты Карибского моря». Сценарий являет собой целостный сюжет с погонями, драками, песнями, love-story и счастливым финалом. Для постановки пиратской драмы пригласили членов исторического клуба, которые будут биться на шпагах и мечах, и двух актеров на главные роли Джека Воробья и его возлюбленной. А вот музыкальные номера и эпизодические роли сотрудники этой творческой фирмы будут исполнять сами, для чего репетируют уже с сентября. Представление будет костюмированным, морские наряды все готовят сами, а за остальное фирма заплатит около 100 тыс. руб. «Мы так вошли в этот увлекательный процесс, - рассказывает директор компании, - что уже каждое утро начинаем с вопросов: вы костюмы сшили? а эпизод с поцелуем отрепетировали? а глиняную кружку для эля нашли? Все очень ждут этого вечера, волнуются в радостном предвкушении праздника, который создают своими силами».

Руководитель небольшой торговой сети рассказал, что в качестве новогоднего подарка организовал для 50 сотрудников отдых на турбазе под Волгоградом с праздничным вечером. Стоимость ужина и развлечений составила 2 500 руб. на человека, но добираться до турбазы и платить за проживание в домиках подчиненные должны сами. В качестве бонуса ресторан турбазы предложит гостям welcome-drink и мангалы с бесплатным углем для шашлыка. Закончится праздник небольшим фейерверком.

Тайный Дед Мороз

Директор фирмы, занимающейся ведением бухучета, решил проблему празднования нового года по-другому. В компании работает 15 женщин среднего и старшего возраста, которые не горят желанием идти в ресторан или ехать на турбазу. По согласованию с коллективом директор в середине ноября пригласил к себе в кабинет всех сотрудниц и попросил их наугад вынуть из ящика одинаковые запечатанные конверты. В каждом из них содержалась фамилия коллеги, которой держатель конверта должен подготовить небольшой подарок к новому году (примерный бюджет подарка – 500 руб). До праздника фамилии дарителей и одариваемых должны держаться в строгом секрете, и только на общем сборе в офисе подарки будут вручены адресатам. Также директор выделил около 10 тыс. руб на небольшой фуршет с шампанским и приглашением Деда Мороза, который и раздаст подарки. Теперь сотрудницы стараются проявить максимальную фантазию и угадать, что же действительно порадует коллегу.

Еще об одном весьма бюджетном варианте празднования поведал руководитель юридической фирмы, где работает всего 10 человек. Здесь к новому году объявили конкурс на самое оригинальное блюдо, приготовленное своими руками. Таким образом будет закрыт вопрос праздничного стола в офисе. Все «кулинары», однако, получат специальные призы, приобретение которых взяла на себя фирма – это качественные канцелярские товары, кухонная утварь, книги, флеш-карты, зонтики и другая приятная мелочь. Также руководство организует угощение шампанским и фруктами, визит Деда Мороза со Снегурочкой и получасовое выступление небольшого казачьего ансамбля.

И совсем уж теплый, поистине семейный вечер пройдет в офисе компании, которая поставляет и ремонтирует компьютерное оборудование. Сотрудники получат традиционные новогодние премии и займутся самодеятельностью, то есть организуют «капустник». В нем будут задействованы дети компьютерщиков – они споют, станцуют, прочтут стихи и покажут театральные сценки, придуманные папами и мамами. Взрослые тоже готовят сюрприз – выступление сводного творческого коллектива с любимыми песнями под гитару. Единственным приглашенным со стороны будет профессиональный ди-джей, который организует двухчасовую дискотеку для детей и родителей.

А вот модные нынче квесты никто из опрошенных мною руководителей на новый год не заказал. «Знаете, - заметил один из собеседников, - нам и так адреналина хватает в рабочее время. Тут бы успеть все закончить к 30 декабря, вот где настоящий квест! Да и люди воспринимают этот праздник скорее как тихий, семейный или дружеский, с традиционными блюдами и развлечениями у елки, а не где-нибудь в темном подвале».

Подвал с привидениями

Кстати, о подвалах. Если острых ощущений в волшебную ночь все же захочется, то их можно получить в таинственных подземельях хорошо известного волгоградцам музея-заповедника «Старая Сарепта». Экскурсии по его монументальным постройкам 18 века проводятся поздно вечером, так как именно в это время суток можно наиболее полно проникнуться необычной атмосферой загадочных подвалов с привидениями. Гости музея услышат немало интересных легенд и страшных историй, связанных с этим местом. Музей будет работать даже в Новый год и на протяжении всех зимних каникул. Правда, о посещении нужно позаботиться заранее.

Куда еще можно отправиться на новый год в Волгограде? К главной елке на Площади Павших Борцов. Ежегодно сюда приходят сотни горожан, чтобы под бой курантов открыть шампанское и отметить праздник. Организацию праздничного салюта, концерта и дискотеки, которые будут продолжаться до самого утра, берет на себя мэрия города. Правда в этом году главной ёлке Волгограда могут сменить адрес прописки. Есть мнение, что лучше всего она будет смотреться на площадке перед новым интерактивным музеем «Россия - моя история». Не всем горожанам эта идея пришлась по душе. Так что, где ёлка будет установлена точно, пока не известно.

Если есть желание почувствовать себя героем «Иронии судьбы», можно пойти в баню. Они в городе работают всю новогоднюю ночь, час пребывания стоит 500-700 руб. А в усадьбе «Сосновый бор» можно не только попариться в русской бане, но и покататься верхом на лошади и съехать на санях с ледовой горки. Спуск на лыжах и санках со специально обустроенных склонов предлагает местный горнолыжный курорт «Куршавельчик» в поселке Микоян. К слову сказать, это место в последние годы становится все более популярным у тех, кто предпочитает свежий воздух посиделкам за столом.

Одна проблема: в эти точки трудно «вытащить» весь свой коллектив, потому что у людей совершенно разные вкусы и интересы. А так как подавляющее большинство волгоградцев склоняется к традиционным оливье и мандаринам у сверкающей огнями елки, то работодатели при организации новогодних праздников учитывают прежде всего их пожелания.

Согласно социологическим опросам, 58% россиян отмечают новый год в кругу семьи, 22% - с друзьями, 16% - со второй «половинкой», 4% - в одиночестве. Около 65% ставят искусственную елку, остальные покупают живое деревце. Салат «Оливье», шампанское и новогоднее поздравление президента — самые сильные новогодние традиции, которые поддерживает больше 80% граждан. 56% обязательно приобретают к столу красную икру, 67% кладут подарки под елку, 30% запускают фейерверки.

Угодить собаке

В наступающем 2018 году надо угодить … собаке. Ну, не той, что лает во дворе, а Желтой Земляной – восточному символу следующего года. Для этого астрологи советуют обязательно соблюсти несколько условий.

Сaмoe глaвнoe – нe вымeсти блaгoпoлучиe из дoмa. А это значит, что гeнepaльную убopку слeдуeт зaвepшить зa нeдeлю дo нaступлeния пpaздникa. Также постapaйтeсь oтдaть всe дoлги, чтoбы нe пepeтянуть их в новый год. На праздник нужно надеть что-то новое из одежды и купить в дом новый аксессуар. Необходимо избавиться от стapoй пoсуды со сколами и трещинами – она притягивает нeудaчи. Елку украсьте симвoличeскими мoнeткaми, а вo вpeмя бoя куpaнтoв зажмите в кулачке крупную купюpу – она приманит дoстaток. По дому полезно развесить фигуpки дoмaшних живoтных, бубeнчики и кoлoкoльчики, а также шapики из пушистoй шepсти или мoхepa.

Гoд Сoбaки жeлaтeльнo oтмeтить в сeльскoй мeстнoсти нa свeжeм вoздухe. Для праздничного стола понадобятся дepeвянная paсписная посуда, свeжая зeлeнь и мясо, мoлoчныe продукты, пиpoги и кaлaчи. Чем больше деревенских мотивов – тем лучше.

Caмaя удивительная пpимeтa гoдa Собаки – пpoспaть … бoй куpaнтoв. Если это случится, вaм будeт невероятно вeзти вeсь гoд! Тoлькo спeциaльнo зaсыпaть нe слeдуeт – это не сработает, предупреждают астрологи.