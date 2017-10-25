Дорогие олимпийцы: сколько получают чемпионы за свои спортивные успехи

С самого начала проведения Олимпийских игр их победители и призёры получали за свои спортивные успехи материальное вознаграждение. Практически каждое государство предусматривает денежные поощрения для олимпийских чемпионов — они варьируются от чисто символических сумм до солидных призовых выплат.

«Советский спорт» выяснил, сколько получают за свои победы российские победители и призёры Олимпиад. ИА «НовостиВолгограда.ру» публикует сокращённый пересказ этого материала.

Бюджет последней летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро составил порядка 10 млрд долларов, что для пережившей тяжёлый экономический кризис Бразилии было весьма серьёзными затратами. Однако это далеко не предел: даже если учитывать только официальные данные, проведение зимних Олимпийских игр в Сочи обошлось России втрое дороже. В эту сумму были заложены не только вложения в инфраструктуру и организацию спортивных мероприятий, но и поощрительные выплаты участникам соревнований.

Практически каждая страна, отправляющая спортсменов на Олимпиаду, предусматривает премии для призёров. К примеру, Италия готова заплатить обладателю золотой медали 168 тысяч долларов, а Тайвань — почти в четыре раза больше. Лишь немногие государства вообще не вкладываются в олимпийцев. В большинстве стран победителям Игр достаются лишь символические суммы. Например, так происходит в США: государству нет нужды тратить существенные средства на спортсменов, которых и так неплохо финансируют частные спонсоры.

За привезённые из Рио золотые медали щедрее всего своих олимпийцев отблагодарил Сингапур: каждый получил по 745 тысяч долларов. В десятку лидеров по этому показателю попали также страны бывшего СССР — Казахстан (250 тысяч долларов) и Азербайджан (510 тысяч долларов). Награды российских чемпионов оказались значительно скромнее — им выплатили «всего лишь» по 60 тысяч долларов.

Из чего же складываются награды для чемпионов? Во-первых, успешный олимпиец обязательно получает подарки от государства. За победу на зимних Играх в Сочи спортсменам вручали по 4 млн рублей — порядка 100 тысяч долларов по тогдашнему курсу. Сейчас эта сумма остаётся прежней, хотя в долларовом эквиваленте российское «золото» подешевело примерно на 40%. За серебряную медаль власти готовы заплатить 2,7 млн рублей, за бронзовую — 1,7 млн рублей.

Как ни странно, на фоне печально известного «допингового скандала» Россия выдала денежные награды даже тем спортсменам, которых к участию в Олимпиаде не допустили. Причины такого решения остаются неясными, но известно, что по 4 млн рублей было выплачено Елене Исинбаевой и Сергею Шубенко. В списке получивших компенсации значились и ещё 42 «несостоявшихся олимпийца».

Центр спортивной подготовки выплачивает всем своим выпускникам, победившим на Олимпиаде, пожизненную стипендию в размере 32 тысяч рублей.

Помимо государственных органов, денежную поддержку спортсменам обеспечивает «Фонд поддержки олимпийцев России», в который входит целый ряд миллиардеров. По данным «Советского спорта», каждый из этих меценатов ежегодно отчисляет в фонд по 80 млн рублей. В попечительский совет организации входит помощник президента РФ Игорь Левитин, её председателем является премьер Дмитрий Медведев. В число поручителей входит целый ряд известных бизнесменов. Когда у Олимпийского комитета России возникли сложности со спонсорскими деньгами, именно «Фонд поддержки олимпийцев» предоставил ему 1 млрд рублей. Организация специализируется на материальных подарках участникам Олимпийских игр — автомобилях, квартирах и так далее.

На региональном уровне олимпийцев также награждают — везде по-своему, в зависимости от благосостояния их «малой родины». Например, в 2014 году за «золото» Олимпийских игр в Сочи представители Кемеровской области могли получить 289 тысяч рублей, тогда как спортсмены из Челябинска — только 86,7 тысячи. Некоторые регионы настолько ценят «своих» олимпийцев, что готовы платить им премии даже не за призовые места, а за сам факт участия в столь престижных международных соревнованиях. Помимо денег, спортсмены получают и дорогие презенты: к примеру, чемпиону по дзюдо Хасану Халмурзаеву от властей Ингушетии досталась новая квартира, а борцу Абдулрашиду Садулаеву — скакун ахалтекинской породы.

Ещё более солидны те гонорары, которые олимпийцы и чемпионы мира получают от различных спортивных федераций, в том числе находящихся под контролем частных лиц. «Советский спорт» пишет, что саблистке Яне Егорян за участие в Олимпиаде в Рио, где она завоевала две золотые медали, из разных источников было перечислено порядка 16,7 млн рублей (считая стоимость автомобиля BMW X6). Это только призовые от государственных — всё частное финансирование учитывается отдельно.

Правда, наличие частных спонсоров ещё не означает, что спортсмены наслаждаются роскошной жизнью. Часто олигархи, «курирующие» те или иные федерации, экономят на своих «подопечных». В памяти многих свежа трагическая история одной из участниц российской сборной по пулевой стрельбе — девушка погибла, случайно отравившись средством против грызунов, которое в изобилии было разбросано в дешёвом мотеле, где её расчётливо разместил стрелковый союз.

В промежутках между Олимпиадами спортсмены, разумеется, не сидят без дела — они ездят на сборы и соревнования, которые также нужно оплачивать. Без вознаграждений не обходится и здесь. Претендентам на медали полностью оплачивают проживание, транспорт, питание, а также выдают определённые суммы на текущие расходы. По самым скромным оценкам, будущий участник сборной России ежемесячно получает жалование не ниже 300 тысяч рублей.

Ещё один немаловажный источник дохода олимпийских чемпионов — рекламные контракты. Например, конькобежец Виктор Ан после победы на Олимпиаде в Сочи заключил с компанией Samsung выгодный договор примерно на 200 тысяч долларов. Елена Исинбаева в год своего триумфа в Пекине получила от спонсоров из Китая 1,5 млн евро. Некоторые другие спортсмены открывают собственные компании, обзаводятся иностранными инвесторами и получают неплохой доход, даже не участвуя в состязаниях.

Не все олимпийцы ценят подарки от государства. В 2016 году большой резонанс вызвали попытки нескольких представителей российской сборной продать полученные от властей иномарки. Выяснилось, что спортсмены избавлялись от дорогих в содержании «дарёных коней», чтобы приобрести более дешёвые и практичные автомобили. Это наводит на мысль о том, что государственным структурам имеет смысл отказаться от таких гневостребованных подарков олимпийцам.