Дорогие олимпийцы: сколько получают чемпионы за свои спортивные успехи
«Советский спорт» выяснил, сколько получают за свои победы российские победители и призёры Олимпиад. ИА «НовостиВолгограда.ру» публикует сокращённый пересказ этого материала.
Бюджет последней летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро составил порядка 10 млрд долларов, что для пережившей тяжёлый экономический кризис Бразилии было весьма серьёзными затратами. Однако это далеко не предел: даже если учитывать только официальные данные, проведение зимних Олимпийских игр в Сочи обошлось России втрое дороже. В эту сумму были заложены не только вложения в инфраструктуру и организацию спортивных мероприятий, но и поощрительные выплаты участникам соревнований.
Практически каждая страна, отправляющая спортсменов на Олимпиаду, предусматривает премии для призёров. К примеру, Италия готова заплатить обладателю золотой медали 168 тысяч долларов, а Тайвань — почти в четыре раза больше. Лишь немногие государства вообще не вкладываются в олимпийцев. В большинстве стран победителям Игр достаются лишь символические суммы. Например, так происходит в США: государству нет нужды тратить существенные средства на спортсменов, которых и так неплохо финансируют частные спонсоры.
За привезённые из Рио золотые медали щедрее всего своих олимпийцев отблагодарил Сингапур: каждый получил по 745 тысяч долларов. В десятку лидеров по этому показателю попали также страны бывшего СССР — Казахстан (250 тысяч долларов) и Азербайджан (510 тысяч долларов). Награды российских чемпионов оказались значительно скромнее — им выплатили «всего лишь» по 60 тысяч долларов.
Из чего же складываются награды для чемпионов? Во-первых, успешный олимпиец обязательно получает подарки от государства. За победу на зимних Играх в Сочи спортсменам вручали по 4 млн рублей — порядка 100 тысяч долларов по тогдашнему курсу. Сейчас эта сумма остаётся прежней, хотя в долларовом эквиваленте российское «золото» подешевело примерно на 40%. За серебряную медаль власти готовы заплатить 2,7 млн рублей, за бронзовую — 1,7 млн рублей.
Как ни странно, на фоне печально известного «допингового скандала» Россия выдала денежные награды даже тем спортсменам, которых к участию в Олимпиаде не допустили. Причины такого решения остаются неясными, но известно, что по 4 млн рублей было выплачено Елене Исинбаевой и Сергею Шубенко. В списке получивших компенсации значились и ещё 42 «несостоявшихся олимпийца».
Центр спортивной подготовки выплачивает всем своим выпускникам, победившим на Олимпиаде, пожизненную стипендию в размере 32 тысяч рублей.
Помимо государственных органов, денежную поддержку спортсменам обеспечивает «Фонд поддержки олимпийцев России», в который входит целый ряд миллиардеров. По данным «Советского спорта», каждый из этих меценатов ежегодно отчисляет в фонд по 80 млн рублей. В попечительский совет организации входит помощник президента РФ Игорь Левитин, её председателем является премьер Дмитрий Медведев. В число поручителей входит целый ряд известных бизнесменов. Когда у Олимпийского комитета России возникли сложности со спонсорскими деньгами, именно «Фонд поддержки олимпийцев» предоставил ему 1 млрд рублей. Организация специализируется на материальных подарках участникам Олимпийских игр — автомобилях, квартирах и так далее.
На региональном уровне олимпийцев также награждают — везде по-своему, в зависимости от благосостояния их «малой родины». Например, в 2014 году за «золото» Олимпийских игр в Сочи представители Кемеровской области могли получить 289 тысяч рублей, тогда как спортсмены из Челябинска — только 86,7 тысячи. Некоторые регионы настолько ценят «своих» олимпийцев, что готовы платить им премии даже не за призовые места, а за сам факт участия в столь престижных международных соревнованиях. Помимо денег, спортсмены получают и дорогие презенты: к примеру, чемпиону по дзюдо Хасану Халмурзаеву от властей Ингушетии досталась новая квартира, а борцу Абдулрашиду Садулаеву — скакун ахалтекинской породы.
Ещё более солидны те гонорары, которые олимпийцы и чемпионы мира получают от различных спортивных федераций, в том числе находящихся под контролем частных лиц. «Советский спорт» пишет, что саблистке Яне Егорян за участие в Олимпиаде в Рио, где она завоевала две золотые медали, из разных источников было перечислено порядка 16,7 млн рублей (считая стоимость автомобиля BMW X6). Это только призовые от государственных — всё частное финансирование учитывается отдельно.
Правда, наличие частных спонсоров ещё не означает, что спортсмены наслаждаются роскошной жизнью. Часто олигархи, «курирующие» те или иные федерации, экономят на своих «подопечных». В памяти многих свежа трагическая история одной из участниц российской сборной по пулевой стрельбе — девушка погибла, случайно отравившись средством против грызунов, которое в изобилии было разбросано в дешёвом мотеле, где её расчётливо разместил стрелковый союз.
В промежутках между Олимпиадами спортсмены, разумеется, не сидят без дела — они ездят на сборы и соревнования, которые также нужно оплачивать. Без вознаграждений не обходится и здесь. Претендентам на медали полностью оплачивают проживание, транспорт, питание, а также выдают определённые суммы на текущие расходы. По самым скромным оценкам, будущий участник сборной России ежемесячно получает жалование не ниже 300 тысяч рублей.
Ещё один немаловажный источник дохода олимпийских чемпионов — рекламные контракты. Например, конькобежец Виктор Ан после победы на Олимпиаде в Сочи заключил с компанией Samsung выгодный договор примерно на 200 тысяч долларов. Елена Исинбаева в год своего триумфа в Пекине получила от спонсоров из Китая 1,5 млн евро. Некоторые другие спортсмены открывают собственные компании, обзаводятся иностранными инвесторами и получают неплохой доход, даже не участвуя в состязаниях.
Не все олимпийцы ценят подарки от государства. В 2016 году большой резонанс вызвали попытки нескольких представителей российской сборной продать полученные от властей иномарки. Выяснилось, что спортсмены избавлялись от дорогих в содержании «дарёных коней», чтобы приобрести более дешёвые и практичные автомобили. Это наводит на мысль о том, что государственным структурам имеет смысл отказаться от таких гневостребованных подарков олимпийцам.
По данным «Советского спорта», Россия тратит на выплаты триумфаторам Олимпийских игр около 2,4 млн долларов. Это существенная нагрузка на бюджет — и не исключено, что столь солидную сумму было бы разумнее направить на финансирование детско-юношеского спорта и обучение будущих чемпионов, готовых отстаивать честь страны на международной арене не ради баснословных гонораров, а из искренней любви к делу всей своей жизни.
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