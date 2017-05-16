Кошелек на голодной диете

Средняя зарплата волгоградцев почти на 15 тысяч отстает от среднероссийской.

Доходные «качели»

Росстат обнародовал сведения о доходах населения РФ. Картина не слишком радостная: в апреле реальные располагаемые доходы граждан страны упали на 7,6% по сравнению с апрелем 2016 года. В январе этот показатель имел знак «плюс» и составлял 8,1%. В феврале началось заметное снижение – на 4,1%, в марте оно продолжилось - 2,5%, и вот апрель дал «ударный» результат со знаком минус. Впрочем, для россиян это ни разу не новость - их доходы неуклонно падают уже три года подряд. В 2016 году они снизились на 5,9%, в 2015-ом – на 3,2%, в 2014-ом – на 0,7%. Средняя заработная плата гражданина РФ в апреле 2017 года составила 39,2 тыс. руб.

Волгоградское управление Росстата в свою очередь сообщило, что доходы жителей нашей области в январе - марте 2017 года составили 142,1 млрд. руб. и в реальном выражении уменьшились на 3,8%. В прошлом году реальные доходы волгоградцев упали почти на 8% - это заметно больше, чем среднероссийский показатель.

Со средней зарплатой у жителей региона тоже не очень – она составляет немногим более 25 тыс. руб. и на 15 тысяч отстает от среднероссийской. Минимальный размер оплаты труда в Волгограде – 7 500 руб., прожиточный минимум – 9 000 руб.

Причины понятны – инфляция, обесценивание рубля, безработица, низкий уровень оплаты труда на существующих рабочих местах, закрытие крупных производств, падение потребительского спроса.

От овощевода до программиста

Сколько же получают жители области по сравнению с россиянами, живущими в других регионах? На этот счет также есть данные Росстата, представленные в таблице с самыми популярными профессиями (речь идет об окладах работников в 2014-2016 годах).

Видно, что в Волгограде заработки в зависимости от профессии меньше среднероссийских на 40-50%.

Самые высокие доходы у каменщиков и сварщиков, которые нарасхват как на сайтах по поиску работы, так и в официальных центрах занятости населения. Меньше всего получают овощеводы, которые в нашем регионе представлены, как правило, жителями среднеазиатских республик.

По данным специализированного ресурса wikifinances.ru, в начале 2017 года лидерами по размерам средней зарплаты в Волгограде стали программисты (90-120 тыс. руб.), машинисты (от 60 тыс. руб.), IT-специалисты (55-115 тыс. руб.) Другие ставки значительно ниже. Так, водителям автобуса предлагается зарплата в 27-35 тыс. руб., электромонтерам – 27- 40 тыс. руб., электрикам-наладчикам – 30-35 тыс. руб., машинистам – 35-40 тыс. руб. На волгоградском рынке труда востребованы и инженеры различных специальностей, зарплата которых начинается от 40 тыс. руб.

Интересно, что в 2017 году в предложениях о работе остались старые цифры по оплате труда, а в некоторых случаях они даже были снижены. На прежних позициях стоят сектор IT — от 55 тыс. руб., юристы — от 45 тыс. руб., врачи - от 23 тыс. руб.

В конце прошлого года власти заявили о повышении средних зарплат нескольких категорий работников – представителей социальной сферы, врачей, учителей, сотрудников обрабатывающих производств. Для них предусмотрена индексация, которая позволит поднять средний доход на 5,5% уже до конца 2017 года. К сожалению, показатель низкий и сможет компенсировать людям только потери от текущей инфляции. Но на сегодня у региона нет ресурсов для более заметного повышения оплаты труда, и в этом смысле можно надеяться только на грядущий рост экономики страны и ее ВВП.

Зарплата в Волгограде по отраслям (в тыс. руб.)

Эти профессии традиционно являются основными в регионе, и рынок труда для них в последние годы серьезно не менялся. Наиболее низкий уровень доходов среди «традиционных работников» - у медиков, педагогов, работников торговли. Эта ситуация типична и для других российских территорий независимо от инфраструктуры региона и его экономических особенностей.

Предел мечтаний

Публикация данных Росстата о доходах граждан странным образом совпала с обнародованием результатов соцопроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

83, 6 тыс. руб. – именно эту сумму подавляющее большинство российских семей из трех человек, где двое имеют работу, считает необходимой для «нормальной жизни». Живут эти люди в городах с населением до 500 тысяч человек.

Как отмечают социологи, это почти на 11 тыс. руб. больше, чем год назад. Люди реально оценивают свои пожелания, учитывая растущую стоимость товаров и услуг. Для 22% семей «нормальная жизнь» начинается со 120 тыс. руб. в месяц.

Также опрос показал, что средний разрыв между реальным и желаемым доходом для средней семьи составляет около 12 тыс.руб. В Южном федеральном округе эта цифра намного выше: разрыв между мечтой и реальностью достигает 1,8 раза.

Что касается городов-миллионников, к которым пока относится Волгоград, то там желаемый ежемесячный доход для семьи – 118 тыс. руб. Жителей села устроили бы 67 тыс. руб. в месяц. Надо ли говорить, что эти «хотелки» неизмеримо далеки от волгоградской действительности?..

Прокомментировать ситуацию с доходами россиян и, в частности, жителей нашего региона мы попросили Александра Морозова – доктора физико-математических наук, экс-председателя Волгоградского областного совета народных депутатов, президента НПФ «Империя»: