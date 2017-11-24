Эксперты: импортозамещение сменяется импортоопережением

Уже третий год одной из самых актуальных тем для российской экономики остаётся импортозамещение. По мартовским данным Минпромторга, на реализацию проектов в данной сфере к концу прошлого года было потрачено более 374 млрд рублей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на портал oilcapital.ru, в некоторых отраслях промышленности план по импортозамещению не только выполнен, но и превышен. За счёт этого постепенно формируются компетенции, позволяющие российским компаниям стать конкурентоспособными на мировом рынке.

Импортозамещение стало одним из приоритетов российской экономической политики ещё до введения западных санкций: в 2012 году уже была принята госпрограмма по замене импортных продуктов отечественными в сфере сельского хозяйства. С 2014 года Россия начала рассматривать отказ от импорта как одну из основ национальной безопасности. Если раньше российские власти делали ставку на увеличение объёмов добычи и расширение рынков сбыта нефти, то теперь в приоритете максимальная независимость в энергетической сфере.

По словам директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, девиз российского импортозамещения — «не было бы счастья, но несчастье помогло». Импортозамещение не потребовалось России в том объёме, который планировался в 2014 году, а на смену западному оборудованию быстро пришли китайские аналоги. «Санкциями тут же воспользовалось КНР, которое стало нам предлагать довольно большой сегмент оборудования», — напомнил эксперт.

Санкции не сказались на объёмах нефтедобычи. Западные нефтесервисные компании уходить из РФ самостоятельно не хотят и даже, наоборот, пытаются покупать новые активы в России. Наша страна не осталась, как Иран, обрубленной от партнёрства с западными странами.Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности

При этом период санкций совпал с запросом отрасли на разработку новых передовых технологий, не имеющих аналогов в мире. «Пришло осознание, что для разработки того же Бажена нам просто нечего завозить. Нельзя взять технологию с Беккена и просто перенести её в Россию», — говорит Константин Симонов. Доцент кафедры финансовых рынков РАНХиГС Сергей Хестанов также отмечает, что существует широкая номенклатура изделий в ТЭК, которая не составляет большой доли затрат в закупках компаний, однако имеет первостепенное значение.

Многое оборудование не имеет китайских или иных аналогов. Кроме того критически отсутствует программное обеспечение для решения многих задач в области ТЭК.Сергей Хестанов, доцент кафедры финансовых рынков РАНХиГС

Наличие энергоресурсов ещё не означает, что их можно легко добыть и транспортировать: для этого требуются технологии, лицензиями на которые обладают лишь немногие западные компании. Из-за запрета на импорт оборудования и технологий для нефтедобычи на шельфе почти остановил освоение месторождений в российской Арктике и разработку трудноизвлекаемых запасов. Выяснилось, что Россия просто не в состоянии самостоятельно добывать новые сложные ресурсы. В связи с этим компания «Газпром нефть» будет искать путь выхода из кризисной ситуации и развивать сотрудничество с правительством ХМАО в рамках реализации нацпроекта «Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки Баженовской свиты».

— В прошлом году, несмотря на все санкционные ограничения, мы передали комплекс технологий, который нам позволил добыть баженовскую нефть исключительно за счёт применения российских технологий, российского оборудования, и все работы были выполнены российскими подрядчиками. Это означает, что мы при работе с нетрадиционными запасами баженовской свиты больше не зависим от западных технологий и западных нефтяных компаний. Это серьёзное достижение, но мы продолжаем работать над этим проектом, — подчеркнул гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков.

По оценке замглавы Минэнерго РФ Кирилла Молодцова, в этом году Россия увеличит добычу трудноизвлекаемой нефти на 8-9%, до 39 млн тонн. «В последние четыре-пять лет идёт наращивание вовлечения трудноизвлекаемых запасов в добычу. В прошлом году мы выросли на 12% по трудноизвлекаемой нефти, в этом году мы выйдем на рост 8-9%, и совокупный объём добычи трудноизвлекаемых запасов в этом году должен составить 39 млн тонн», — заявил Молодцов.

В планах «Роснефти» в 2022 году добывать из трудноизвлекаемых запасов около 25 млн тонн нефти. Применяя только российское оборудование, компания уже ввела в эксплуатацию Эргинский кластер, запасы которого относятся к этой категории.

Несмотря на тезис о том, что Россия традиционно сильна в ТЭК, на практике эта точка зрения оказалась не вполне верной. Исторически именно западные компании доминировали на мировом рынке энергоресурсов. В этом им помогало обладание уникальными технологиями, позволявшее фактически монополизировать сферу.

Сегодня нефтегазовые гиганты интегрируют в себя сложный набор услуг и оборудования, производимого в разных странах. В разработке каждого конкретного проекта участвуют сотни подрядчиков со всего мира; огромное значение имеют инжиниринговые компании, обладающие своими собственными инновациями. Как следствие, для импортозамещения становится важнее не прекратить импорт и кооперацию, а выделить ключевые технологии, влияющие на всю цепочку образования стоимости, и воссоздать их в российских условиях.

Сейчас только в сфере нефтегазового оборудования и инжиниринга доля импорта составляет около 60-80%. При этом она мало-помалу снижается за счёт реализации программ импортозамещения. В первую очередь исследуется возможность копирования самых важных, критических технологий.

У российских нефтегазовых компаний нет желания (в большей степени, чем возможностей) тратить средства на воспитание своей инженерной школы, а без этого ничего не выйдет.Юрий Когтев, генеральный директор информационного агентства RusEnergy

И всё равно российская нефтегазовая инженерная школа остаётся одной из сильнейших в мире. Российские специалисты высоко ценятся и за рубежом.

«На фоне санкций и возникших потребностей индустрии в качественных отечественных решениях сочетание хорошей технической базы и передового международного опыта, которое есть у сегодняшнего поколения нефтяников, дало импульс для формирования нового технологического рынка. Он активно развивается и демонстрирует не только способность решать задачи российских заказчиков, но и высокий экспортный потенциал», — отмечает Александр Кашлев, директор по развитию бизнеса ADL Completions.

Экономисты предупреждают: повальное импортозамещение грозит стране и ТЭК кризисом. Это хорошо показывает печальный опыт стран Латинской Америки. Выигрышная для всех участников процесса развития экономики стратегия заключается в импортозамещении технологий, которые впоследствии могут стать привлекательными для экспорта. По такому пути, к примеру, пошли Китай и Индия.

В России инжиниринговые компании пока только формируются, но в будущем именно они должны будут вернуть добавленную стоимость в страну. Известный в сфере ТЭК инжиниринговый холдинг «ПЕТОН» успешно локализует технологии и разрабатывает собственные технологические решения уже в течение двадцати лет. Уренгойский ЗПКТ, Оренбургский и Астраханский ГПЗ укомплектованы с использованием оборудования отечественного производства. Заказчик внедряет лучшие практики,которые реализованы силами отечественных подрядчиков. Этот подход даёт ощутимый экономический эффект, позволяя снизить стоимость продукта на 5-7%. Поэтому России не следует ограничиваться ролью поставщика ресурсов; вместо этого лучше выстраивать производственные цепочки полного цикла.

В современных условиях тотально вытеснить импортную продукцию невозможно. Более реалистично говорить о курсе на импортонезависимость России: страна сейчас находится только в начале заявленного пути выхода в мировые лидеры рынка высоких технологий в сфере ТЭК, и без импорта технологий в той или иной форме пока не обойтись.

Сегодня ряд отечественных компаний активно участвует в реализации программы импортозамещения в ТЭК. Уже упомянутый «ПЕТОН» можно считать основоположником российского подхода в сфере российского нефтегазового комплекса. Холдинг вместе с международной инжиниринговой компанией Linde занимается адаптацией технологий для производства продуктов из природного и других углеводородных газов. В частности, «ПЕТОН» реализует проект подготовки сырья для криогенной части и переработки продуктов криогенного разделения в проекте Амурского ГПЗ («Газпром переработка Благовещенск»).