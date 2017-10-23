Усы, лапы и хвост — вот мои документы!

По данным международной страховой компании Pet Secure, Россия входит в первую пятерку стран мира по числу собак и кошек.

Вскоре знаменитая фраза из мультика про деревню Простоквашино может стать историей. Российские парламентарии собираются рассмотреть законопроект о ветеринарной безопасности. Он обяжет граждан регистрировать своих домашних животных за плату и расставит все точки над «i» в том, как защитить зверей от людей, а людей от зверей.

Это уже второй документ, касающийся «мира животных». В Госдуме прошел первое чтение законопроект «Об ответственном обращении с животными», предложенный Министерством природы РФ. В нем прописаны основные принципы защиты прав наших четвероногих друзей, запрет на уничтожение бездомных питомцев, методы борьбы с жестоким обращением с ними и усиления контроля за содержанием домашних, служебных и цирковых животных.

Закон обяжет граждан регистрировать своих домашних животных за плату Фото: ok.ru

Всплеск интереса парламентариев к «звериной» теме диктуется не только многочисленными случаями нападений бродячих и диких животных на людей. Первоначальные нормы учета и идентификации домашних животных были утверждены еще в 2015 году законом «О ветеринарии». Еще через год был определен перечень тех, кого надлежит учитывать и идентифицировать: в него вошли собаки и кошки, мелкий рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и «иные водные животные», домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, крупный рогатый скот, лошади, ослы, мулы и лошаки. В этом году пришло время окончательно расставить акценты в непростой теме всенародной любви россиян к братьям нашим меньшим – как законодательные, так и финансовые.

По данным международной страховой компании Pet Secure, Россия входит в первую пятерку стран мира по числу собак и кошек. По разным оценкам, в нашей стране насчитывается 25–30 млн домашних кошек и около 20 млн собак.

В нашей стране насчитывается 25–30 млн домашних кошек и около 20 млн собак Фото: zhel.city

На сегодняшний день полной ясности с акцентами нет. Зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Владимир Панов, прокомментировавший грядущие изменения в прессе, уточнил, что владелец домашнего животного может либо согласиться на его добровольное чипирование, либо просто зафиксировать факт владения в специальном реестре. При этом депутат затруднился сказать, во сколько обойдется хозяевам кошек и собак их регистрация, а также то, как будут наказаны «уклонисты». Панов считает, что в законопроекте должен быть предусмотрен переходный период: «Мы с вами прекрасно понимаем, что взять и сказать: «Уважаемые владельцы, за два дня зарегистрируйте ваше животное» — это неправильно».

Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы Ольга Тимофеева кое-какие цифры все же назвала: по ее мнению, идентифицировать животное можно при помощи татуирования или чипирования, а это стоит от 120 руб. «Эту процедуру государство, конечно, не потянет, - призналась Тимофеева. - Сегодня никто не говорит о поголовной регистрации животных. Мы ждем от специалистов профильных министерств, как это поэтапно вводить в стране. Прописать четкие правила, дать полномочия тем, кто это будет делать».

Идентифицировать животное можно при помощи татуирования или чипирования, а это стоит от 120 руб Фото: sadsha.ru

Возможно, за основу будет взят опыт Крыма, где домашних питомцев регистрируют с начала 2017 года. Стоимость процедуры - 52 рубля: в нее входят осмотр животного ветеринаром, прививка от бешенства, если это необходимо, и внесение сведений в базу данных. Если хозяин не хочет вешать на ухо своему четвероногому другу регистрационную бирку или жетон, за дополнительную сумму под кожу животному можно вживить электронный чип или сделать татуировку. О факте гибели питомца владелец обязан сообщить в ветслужбу для снятия с учета.

Тимофеева также подчеркнула, что в законе будут учтены обращения граждан – за время работы над документом в комитет поступило более трех тысяч писем, в текст внесено около 300 поправок: закон вызвал весьма широкий резонанс в обществе.

Пока правила прописываются, законопроект предлагает оставить у владельцев запрещенных к содержанию животных, приобретенных до 1 июня 2018 года, до момента их естественной смерти. Те, кто держит зверей в зоопарках, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, обязаны будут получить лицензию на такую деятельность до 1 июня 2020 года. То есть переходный период займет три года.

Получить лицензию для цирковых животных нужно будет до 1 июня 2020 года Фото: ksors.org

За рубежом эта проблема решена давно. Британские власти контролируют разведение домашних животных, обязывая владельцев стерилизовать половозрелых питомцев – конечно, за плату. В Швеции есть регистр собак, куда за 80 крон (более 800 рублей) вносятся данные обо всех псах при условии их обязательного чипирования или татуировки. А если вы надолго оставите собаку одну, рискуете получить до двух лет тюрьмы. Чемпион по тарифам на содержание собак - Швейцария. Там животных регистрируют бесплатно, но для этого нужна страховка – около 3000 рублей в месяц. К этому надо приплюсовать ежегодный налог в размере более 12 тыс. рублей за каждого пса. Чтобы завести крупную собаку, требуется письменное разрешение от всех жильцов дома. В США хозяева собак должны покупать на них лицензии: для стерилизованных животных они стоят намного меньше, чем для нестерилизованных. Если у вас больше 3-х собак, вы обязаны зарегистрировать уже целый питомник, что стоит на порядок больше.

В российском законопроекте содержатся похожие нормы. Если сейчас щенка или котенка можно безнаказанно выкинуть на улицу, то вскоре такие поступки будут наказываться штрафом. Также будут разработаны нормы содержания домашних животных с ограничением предельной численности и требований к их выгулу. Потенциально опасные породы собак – так называемые «бойцовые» - будут внесены в специальный перечень, и выгуливать их можно будет только на поводке и с намордником. Если животное повредит чужое имущество или кого-то покусает, владелец понесет административную ответственность.

Фото: dogway.ru

Особо оговаривается порядок обращения с безнадзорными животными. Для всех регионов станет обязательной программа ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в среду обитания с меткой), в два раза снижающая число бездомных собак в городах. Сейчас их, как правило, отлавливают и умерщвляют, а программа ОСВВ действует только в четырех регионах страны. Такой же обязательной частью нового порядка будет создание государственных, муниципальных и частных приютов, куда животных направят после отлова на 10-дневный карантин для выявления бешенства.

Помимо прочего, закон запретит держать дома диких животных из запрещённого списка. Полностью отойдут в прошлое передвижные дельфинарии и океанариумы, лишающие животных каких-либо гуманных условий. Столь популярные контактные зоопарки также исчезнут – вместо них останутся лишь «живые уголки» в зоопарках, причем для их обитателей должны быть сооружены укрытия, где они могли бы передохнуть от назойливого людского внимания. Служебных животных запретят умерщвлять после окончания срока службы. Вводится апрет на пропаганду жестокого обращения с животными и на размещение в открытом доступе соответствующего контента.

Фото: rebenok.by

Волгоградка Дарья Коростелева в обычной жизни – педагог, учит детей иностранным языкам. А вторым своим важнейшим занятием она считает помощь бездомным животным. В качестве волонтера Дарья уже два года помогает пристраивать питомцев приютов в добрые руки. Дома у нее живут рыжий персидский кот Персик, пожилая такса Маня и говорящий попугай Эйнштейн. Дарья не может пройти мимо любого терпящего бедствие живого существа. В ее активе – спасенные собаки, кошки, птицы и даже одна лошадка-пони, которую бывшие хозяева бросили в лесопосадке со сломанной ногой. Вся живность, попавшая в добрые руки Дарьи, пристроена, вылечена, накормлена и напоена. «Это мой моральный долг перед беззащитными существами, - говорит Коростелева. – Они не виноваты, что люди порой так жестоки».

- Дарья, как вы оцениваете новый законопроект об ответственном отношении к животным?

- Я очень рада, что эта тема наконец начала обсуждаться на самом высоком государственном уровне. Ведь в первую очередь в документе говорится о гуманности по отношению к животным. Случаев бесчеловечного отношения к ним, к сожалению, очень много – стоит только вспомнить клетки-тюрьмы в передвижных зоопарках, ужасающие истории с убийством собак в так называемых «питомниках» в Подмосковье и в Нижнем Новгороде или девушек, выкладывавших в сеть свои издевательства над котятами… Теперь есть надежда, что эпидемия живодерства прекратится. С другой стороны, закон должен защитить людей от потенциально опасных бездомных животных и тех владельцев, которые считают себя «пупом земли» и выгуливают бойцовых собак на детских площадках. Зоозащитники с нетерпением ждут выхода этого закона.

- Но он в числе прочего предполагает и повышение расходов владельцев домашних животных.

- Думаю, любой ответственный человек заплатит за регистрацию своих питомцев, если этого требует закон. В Европе это делается очень давно, и система успешно действует: там просто нет бродячих животных. Собаки и кошки, оставшиеся без присмотра, или содержатся в приютах, или находят нового хозяина. И правила для владельцев жесткие: нужно получить согласие соседей на появление питомца в доме, затем официально его зарегистрировать, чипировать и привить. А у нас любой человек вправе безнаказанно выкинуть на улицу надоевшую живую «игрушку». Думаю, регистрировать нужно всех животных, но при этом учитывать социальный статус владельца. Если это пожилой человек, у которого одна кошка или собака, или многодетная семья, то им должны давать какие-то льготы. Или взять чипирование. Сейчас оно стоит в среднем 2-4 тысячи рублей в зависимости от региона и ветеринара, а для государственной регистрации стоимость надо снижать, иначе люди на это не пойдут. Ведь владельцы и так платят довольно ощутимые деньги за содержание животных – корм, уход, лечение, аксессуары и так далее. А чипирование необходимо - только по чипу можно найти хозяина и оштрафовать его за то, что не уследил за питомцем.

- Должны ли зоозащитники контролировать официальную регистрацию животных?

- Такое требование активисты уже внесли в законопроект. Это необходимо, и вот почему. Посмотрите, что делается в нашем городе: повсюду помойки с открытыми контейнерами, где живут и размножаются огромные стаи бродячих псов. Денег на их отлов и стерилизацию почти не выделяется, хотя в Волгограде и открыли муниципальный питомник для их содержания. Но давайте посчитаем: кастрация кобеля в ветлечебнице в среднем стоит 2000 руб., стерилизация самки – 4000 руб., а усыпление – от 500 до 1000 руб. И совсем несложно предположить, что ждет отловленного пса… Но у нас есть места, где питомцы содержатся пожизненно, и мы можем забирать туда из муниципальных питомников животных, подлежащих усыплению. Но тогда у нас должно быть и право контроля за документами по регистрации животных.

Фото: progorod58.ru

- Чем зоозащитникам могут помочь власти?

- При нехватке денег для создания системы гуманного отношения к животным можно помочь довольно просто. В горсаду Волгограда уже несколько раз проходили «зооярмарки», где наши активисты раздавали желающим собак и кошек из приютов. Эти ярмарки были очень успешными – многие наши питомцы нашли новых хозяев. Если бы власти сделали такие добрые события постоянными и помогали бы в их организации – предоставляли место, оборудование, рекламу – то в сотнях волгоградских семей появились бы замечательные четвероногие друзья. А мы будем этому всячески способствовать!