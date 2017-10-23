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Усы, лапы и хвост — вот мои документы!
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Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Усы, лапы и хвост — вот мои документы!

Сегодня, 16:00Елена ШарковаФото: кадр из м\ф "Зима в Простоквашино"
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