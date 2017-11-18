«Вывод токсинов»: помогла ли Волгоградской области реформа ОСАГО?

Уже второй год подряд Волгоградская область остаётся в списке так называемых «токсичных» субъектов РФ, где наблюдается максимальное количество проблем с ОСАГО. Регион стабильно попадает во всевозможные антирейтинги, а страховые компании в Волгограде несут солидные убытки.

Почему в Волгоградской области сложилась такая ситуация на рынке ОСАГО, есть ли пути выхода из кризиса, помогло ли решить проблему внедрение системы «единого агента» и почему схема натурального возмещения так и не заработала — ответы на эти вопросы попыталась выяснить редакция ИА «НовостиВолгограда.ру».

Детоксикация не удалась?

Статус «токсичных» страховщики присваивают регионам, где им невыгодно работать — то есть где суммы страховых выплат по судебным решениям слишком высоки. Чем выше выплаты, тем меньше у компаний возможностей для выдачи новых полисов автомобилистам. Фактически это приводит к дефициту документов. «Токсичность» региона повышается за счёт активной работы «криминальных» автоюристов, большого количества случаев мошенничества и распространённости поддельных полисов ОСАГО; по всем этим параметрам Волгоград уже долгое время сохраняет статус «антилидера».

Фото: Сергей Матанцев, novostivolgograda.ru

В июне прошлого года в России стартовала программа обеспечения «токсичных» регионов, — в том числе Волгоградской области, — полисами ОСАГО. Специально для этой цели была создана так называемая «система единого агента РСА»: крупные страховые компании начали продавать «чужие» полисы, чтобы повысить их доступность.

Уже за первые несколько дней этого эксперимента возник ажиотажный спрос на обезличенные бланки полисов. Крупные страховые фирмы с самого начала опасались, что попытка «детоксикации» с помощью «единого агента» приведёт к селекции клиентов. «Некоторые небольшие, региональные участники считают, что крупные страховщики при помощи системы единого агента переводят на региональные компании наименее выгодных клиентов, то есть наиболее убыточных», — пояснял «Ведомостям» управляющий директор рейтингового агентства RAEX Алексей Янин.

Судя по всему, опасения относительно проблем при работе «единого агента» были отчасти обоснованными. По крайней мере, «оздоровить» рынок ОСАГО в Волгоградской области с помощью внедрения системы за полтора года так полностью и не удалось. Эту меру с самого начала называли вынужденной и временной, однако, как оказалось, без неё дела обстояли бы совсем плохо; поэтому «единый агент» продолжит работать до 1 января 2018 года, хотя неоднократно звучали призывы прекратить эксперимент досрочно.

Успешно провести «детоксикацию» в Волгоградской области не получилось во многом из-за чрезвычайно высокой активности мошенников. За последний год региональные СМИ освещали сразу несколько громких процессов, связанных с мошенничеством в сфере ОСАГО: к примеру, в прошлом ноябре были задержаны шесть членов преступной группы, которые занимались инсценировкой ДТП и получали страховые выплаты за подстроенные аварии с участием дорогих иномарок. В «страховую банду» входил, помимо прочих, профессиональный юрист, хорошо знакомый со спецификой страхового рынка.

Большой общественный резонанс вызвало и разбирательство в отношении ООО «Верный выбор». По версии следствия, к деятельности этой фирмы, инсценировавшей ДТП и требовавшей со страховых компаний астрономические суммы, оказались причастны двое местных депутатов. И хотя самые громкие дела, связанные с ОСАГО, пришлись на конец прошлого года, ситуация с мошенничеством в регионе по-прежнему остаётся напряжённой.

Не стоит забывать и о большом количестве поддельных полисов, распространявшихся в Волгоградской области как до внедрения системы, так и после. В борьбе с ними не помог даже повсеместный переход на оформление документов в электронном виде: злоумышленники научились обманывать автомобилистов с помощью сайтов-«зеркал», копирующих внешний вид онлайн-ресурсов, принадлежащих крупным страховым компаниям. Дошло до того, что мошенники «подделали» даже сайт Российского союза автостраховщиков (правда, эта копия проработала менее суток).

«Единый агент» действует в Волгоградской области уже около полутора лет — но ситуация с мошенничеством в сфере ОСАГО и подделкой страховых полисов в регионе по-прежнему непростая. Вряд ли это следствие несовершенства самой системы; скорее объём накопившихся проблем столь велик, что одним лишь её внедрением не обойтись.

По таксистам страховщики плачут

Фиктивные ДТП — не единственная проблема, негативно влияющая на ситуацию с ОСАГО-страхованием. Статистика показывает, что деятельность нелегальных таксистов также приносит страховым компаниям значительные убытки.

По данным ГИБДД, за первую половину текущего года в России произошло более 86 тысяч ДТП. Существенную их часть составляют аварии с участием частных перевозчиков — в первую очередь таксистов. Компания «Альфа Страхование», к примеру, получает один-два убытка по ОСАГО в год за каждый автомобиль такси и выплачивает по 2,4 рубля возмещения на каждый рубль страховой премии.

Согласно доступной статистике, застрахованные по ОСАГО машины такси попадают в аварии в пять раз чаще, чем любой другой автотранспорт. Многие таксисты становятся настоящим кошмаром для страховщиков: например, водитель из Екатеринбурга ухитрился на одной и той же машине попасть в четырнадцать аварий за полгода и получить компенсацию по каждой из них. Ситуацию осложняет то, что среди россиян, занимающихся частным извозом, много тех, кто работает на полулегальных основаниях: официально не трудоустраиваются и берут автомобили в аренду. Точно так же ведут себя и многие приезжие из стран Средней Азии, у которых даже нет российских водительских прав.

У страховых компаний есть надежда на то, что недавно принятые поправки к закону «О безопасности дорожного движения» и Административному кодексу, запрещающие перевозчикам брать на работу водителей с иностранными правами, помогут немного сократить убытки по выплатам, возникающие из-за деятельности «серых» таксистов. Но пока что это существенная составляющая тех финансовых потерь, которые страховые компании несут ежемесячно.

«Платить натурой» не получается

Понимая, что введение «единого агента» — мера временная, минувшей весной Российский союз автостраховщиков начал лоббировать более радикальные изменения системы ОСАГО. Рассуждая о необходимости срочной реформы всего процесса страхования «автогражданки», президент РСА Игорь Юргенс в интервью «ЗаРулём.рф» утверждал, что на полное преображение системы уйдёт всего пара лет — а в результате водители смогут пользоваться гибкой системой скидок, приобретать полисы в один клик и оформлять ДТП прямо на месте через приложение для смартфона. Первым шагом к утопии должен был стать переход к натуральному возмещению ущерба.

В мае в российском законодательстве был окончательно закреплён приоритетный порядок натуральных компенсаций по ОСАГО. За счёт возможности сразу отправить автомобиль на ремонт планировалось свести к нулю активность «криминальных» автоюристов. Однако на практике оказалось, что система натурального возмещения работает шатко: страховые компании просто не хотят заключать договоры с автодилерами, по-прежнему предпочитая возмещать ущерб деньгами.

Конфликт между страховщиками и дилерами привёл к тому, что ассоциация РОАД («Российские автомобильные дилеры») официально пожаловалась в Центробанк. Законодательство обязывает ремонтировать гарантийные автомобили только с использованием новых запчастей, тогда как нормы денежных выплат по ОСАГО вынуждают дилеров применять старые детали. По мнению представителей ассоциации, стоимость запчастей, прописанная в единой методике расчётов РСА, значительно ниже рыночных цен. «Натуральная форма возмещения, к нашему огромному сожалению, по ОСАГО не заработала. Потребитель не может воспользоваться качественной услугой, а автодилеры не получают возможности осуществить ремонт», — говорилось в письме РОАД.

В РСА, в свою очередь, никакой проблемы с натуральным возмещением не увидели — и раскритиковали позицию ассоциации. «Дилеры сейчас хотят ставить свои оригинальные запчасти. В то же время на рынке есть запчасти, которые производятся в Южной Корее и в других местах, где это дешевле, и страховщики пытаются на этом сэкономить, но не экономить на качестве ремонта. Вся проблема в либерализации тарифа», — заявил Игорь Юргенс. Глава РСА также не преминул напомнить, что «на каждый полис, проданный в Волгограде, страховщик приводит 200% убытка».

— Не знаю, кто писал этот закон, но на выходе он получился очень странным. Странность в том, что описаны условия, по которым можно проводить выплаты натурального возмещения, и срок ремонта установлен в тридцать дней. По большинству работ этот срок невозможно выполнить просто потому, что в законе чётко не определено, с какого момента его отсчитывать, — рассказал ИА «НовостиВолгограда.ру» представитель одного из волгоградских дилерских центров. — Раньше был иной процесс. Страховая выдавала направление, клиент приезжал на станцию, делалась калькуляция ремонта, направление по калькуляции ремонта согласовывалось со страховой компанией, после чего принималось решение об окончательной смете. Сроки шли с момента направления в сервис, при этом клиент всегда вызывался, когда уже были в наличии запасные части. Соответственно, уже можно было определить срок ремонта. Принятое в законе ограничение в 30 дней просто всё убивает, потому что ни один дилер, даже в Москве и Питере, не может выполнить в эти сроки весь процесс по разным причинам. Взять хотя бы срок поставки запчастей на определённые виды моделей. К тому же дефектовка может идти разное абсолютно время, от полутора часов до полутора дней, и считать и подводить калькуляцию — тоже не пятиминутное дело. При этом в законе прописаны просто драконовские меры по возмещению заказчику, которые принимаются, если ремонт не выполнен в срок и качественно.

Фото: Сергей Матанцев, novostivolgograda.ru

По словам дилеров, даже сами разработчики единой методики расчёта от РСА не могут дать внятный ответ на вопрос, каким образом высчитывались «оптимальные средние цены» на запчасти. Представители автоцентров, с которыми нам удалось обсудить этот вопрос, в один голос утверждают, что предложенная стоимость запчастей не соответствует базовым рыночным показателям.

Дилер вынужден либо отказываться от ремонта, либо проводить ремонт «в ноль», иногда даже себе в убыток. Стоимость ремонта складывается из суммы работы и суммы запчастей. Если я теряю на запчастях и понимаю, что у меня есть возможность заработать на сервисе, я готов за счёт своей внутренней компенсации его выполнить. Страховые компании идут на ухищрения, потому что дилер иногда не может работать на тех условиях, которые предлагает страховщик. Сейчас сложно хотя бы что-нибудь заработать. Маржинальности фактически нет. Если раньше было понятие износа, то теперь его больше нет: страховая даёт ровно столько, сколько готова дать, и дилер должен в эту сумму уложиться.Представитель крупного автодилерского центра в Волгограде

По оценкам специалистов, чтобы дилерам стало выгодно сотрудничать со страховыми компаниями и осуществлять натуральное возмещение по ОСАГО, на этом рынке в течение ближайшего года должны произойти кардинальные перемены. Какие именно — вопрос спорный; страховщики, например, настаивают на отмене государственного регулирования тарифов ОСАГО и их отправке «в свободное плавание». По словам Игоря Юргенса, «после введения свободного тарифа, когда «хорошие» водители будут платить меньше, а «плохие» — больше, когда страховая компания в конкурентной борьбе за клиента будет предлагать интересные условия, мы и увидим качественный продукт обязательного страхования». Однако возникает вопрос, не приведёт ли это к резкому повышению стоимости полисов. Однозначно ответить на него страховщики пока не могут.

Перемен, мы ждём перемен

Волгоградские автомобилисты, с которыми пообщалась редакция ИА «НовостиВолгограда.ру», склонны оценивать положение дел с ОСАГО со сдержанным оптимизмом: по их мнению, оформлять полисы после внедрения системы «единого агента» стало легче. В то же время все водители отметили, что получить качественное натуральное возмещение в Волгограде, мягко говоря, проблематично. При этом почти каждый опрошенный заявил, что в любом случае предпочёл бы сразу отправить машину в ремонт, а не ограничиваться денежной компенсацией.

По словам волгоградского общественного активиста Алексея Ульянова, система «единого агента» действительно оказалась полезной, хотя из-за отсутствия информации воспользоваться ей смогли не все желающие.

Фото: Сергей Матанцев, novostivolgograda.ru

Я сам без проблем застраховался через «единого агента». За автомобиль в 194 «лошади» заплатил 7820 рублей, техосмотр прошёл легко, страховку оформил за двадцать минут. Могу сказать, что когда с ОСАГО повсеместно были проблемы, о них говорили везде и всюду: каждое утро начиналось с жалоб на проблемы в этой сфере, на форумах и в соцсетях все на эту тему активно общались. Сейчас этого нет, и можно судить, что снизить напряжённость с помощью «единого агента» удалось. Ситуация с ОСАГО определённо лучше, чем полтора-два года назад.Алексей Ульянов, общественный активист

При этом, как считает общественник, информирование о работе «единого агента» налажено из рук вон плохо. Информация о расположении его офисов малодоступна, чем пользуются отдельные небольшие компании, предлагающие полисы с доплатой примерно в тысячу рублей. Однако если в системе «единого агента» автомобилистов раздражает только недостаток широкого информирования, то ситуация с натуральным возмещением, по их мнению, требует срочного решения и корректировки.

— Тот механизм, который сейчас прописан в законе, изначально был невыгоден для дилеров. Они получают от страховых компаний копейки, на которые вынуждены делать ремонт. Я с самого начала указывал, что от этого закона дилеры будут рыдать, — говорит Алексей Ульянов. — Допустим, я беру дорогую иномарку, а мне на неё по натуральному возмещению ставят вместо оригинальной запчасти китайский аналог, который в семь раз дешевле и, как можно ожидать, в семь раз хуже. Я выставляю претензию автодилеру: зачем мне низкокачественная запчасть? Начинается возня между дилером и страховщиком, я подаю на компенсацию, которую почти наверняка получу, а крайним в этой ситуации останется дилер, которому придётся всё переделывать. И подобных случаев по всей стране будет миллион. Я абсолютно уверен, что в системе натурального возмещения в течение года произойдут изменения, поскольку она с самого начала была сырой и недоработанной.