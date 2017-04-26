С чем едят сервелат по ГОСТу?

Волгоградская область стала «пилотом» проекта по проверке продуктов на соответствие национальным стандартам.

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Покупаете еду с маркировкой «Произведено по ГОСТу»? В общем-то правильно делаете. Четыре привычных буквы дают некоторую надежду на то, что продукт вас не отравит и не убьет. Но, к сожалению, так происходит не всегда, ведь сертификация - дело сугубо добровольное. Стремясь привлечь покупателей, которые доверяют старому доброму ГОСТу, производитель может нанести эту маркировку на любой свой продукт независимо от его качества и соответствия привычному со времен СССР стандарту.

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Сертификацией в России сегодня занимаются 1,3 тыс. добровольных отраслевых систем. Во многих случаях они не брезгуют возможностью выдавать свои сертификаты на чисто формальном основании, что не раз показывали проверки контролирующих организаций. В итоге мороженое, пельмени или сервелат, на которых красуется гордое «Сделано по ГОСТу», при близком рассмотрении могут оказаться бесконечно далеки от идеала, на который вы рассчитывали при покупке.

Более того, по данным Росстандарта в стране до сих пор действуют 14 тысяч устаревших советских ГОСТов. Уже не существует многих исходных компонентов, изменились технологии изготовления, транспортировки и хранения продуктов, чего никак не могут учитывать ГОСТы, созданные до 1992 года. По этой причине ведомство намерено заменить их на современные к 2025 году.

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Первым шагом к этому стало решение проверить продукты с маркировкой ГОСТ в семи регионах России. Производители, успешно прошедшие проверку, будут внесены в отдельный электронный реестр Росстандарта. Это позволит им наносить на свою продукцию новую специальную маркировку — знак Национальной системы стандартизации (НСС). Важно, что участие в сертификации будет добровольным.

Реформа сертификации была задумана в 2016 году Минпромторгом РФ с целью защитить права потребителей продукции с пометкой ГОСТ.

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- НСС должна стать для отечественных производителей ключом не только к сердцу российских потребителей, но и к перспективным зарубежным рынкам. При этом каких-либо ограничений на рынке для товаров без маркировки не будет. Выбор – за покупателем. Денис Мантуров, министр промышленности и торговли

Знак Национальной системы стандартизации можно будет получить только после жесткого тестирования продукции в 50 испытательных лабораториях, отобранных Росстандартом. Малый и средний бизнес получит скидки на эти услуги. Существующие 1,3 тыс. добровольных систем сертификации планируется проверить и официально зарегистрировать, после чего их количество, без сомнения, сократится.

Некоторые товары премиум-класса могут иметь сразу два знака сертификации – существующий и новый. Но в этом случае производителю нужно быть всегда готовым к последующим внезапным проверкам по обеим линиям качества, у которых будут разные методики и стандарты контроля. Росстандарт сможет лишать «знака качества» те товары, которые не пройдут постконтроль.

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- Нелепость какая! Нововведение абсолютно непонятное и ненужное. У нас далеко не на всю продукцию есть стандарт, ну или как минимум технический регламент. Считаю, что лучше укрепить институт защиты прав потребителей на местах. У нас в регионе с 2016 года нет городского комитета защиты прав потребителей, а областной ликвидирован ещё раньше. А проверку на соответствие продукта ГОСТам можно провести по требованию любого потребителя посредством обращения в Роспотребнадзор. Сама система ГОСТов должна подкрепляться соответствующими стандартами, которые для начала нужно разработать. Дмитрий Семененко, волгоградский эксперт в сфере потребительского рынка

Интересно, что проверки будут проводиться на всех стадиях присутствия продукции на рынке – от производственной линии до магазинной полки. Таким образом Росстандарт гарантирует качество товара, за который производитель поручился знаком ГОСТа, в течение всей «жизни» продукта. Если же маркировка ГОСТом окажется недостоверной, производителя накажут штрафом до 500 тыс. руб. Как считают в Росстандарте, это поддержит добросовестных производителей и поставщиков качественной продукции и ударит по распространителям контрафакта.

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— У производителей и так свыше 140 различных проверок, и добавлять еще одну — только увеличивать нагрузку, которая будет отвлекать непосредственно от производственного процесса. Считаю, что каждая служба должна заниматься своей работой. Контроль за качеством продуктов питания возложен на Роспотребнадзор. Вводить дополнительную стадию контроля не вижу смысла. В целом возвращение знака качества на продукцию — неплохая инициатива. Но он должен быть заслужен не очередной проверкой, а репутацией производителя и качеством его товара. Для волгоградцев это не пустой звук, потому что сих пор в городе существует ностальгия по местной продукции - настоящему волгоградскому мороженому, молочным продуктам, брендам ликероводочного завода. Еще один момент. О самом знаке качества должны больше знать потребители. Увидев некий символ на упаковке, они должны ассоциировать именно это изображение с несомненным качеством продукта, на который оно нанесено. А это уже большая работа по информированию покупателей, которой надо заниматься помимо проверок. Николай Лукьяненко, депутат Волгоградской областной думы, руководитель региональной мониторинговой группы «Честная цена»