Охота пуще неволи: сезон в самом разгаре

В Волгоградской области более 67,5 тысяч человек имеют охотничьи билеты.

Есть у меня давний друг, истории которого я сегда слушаю открыв рот. Потому что рассказывает Саша о таком невиданном для меня деле, как охота. И он не бахвалится добытыми в жарком бою экзотическими трофеями – такими, как африканские зебры или антилопы гну. Он смакует детали – как смазывал ружье, подбирал друзей с «правильными» собаками, сидел в затишке на озерном берегу в рассветные часы, ползал по болоту в поисках подбитой дичи. Сашину жену его увлечение не слишком радует – именно ей приходится ощипывать пернатую добычу и чистить пойманную между делом рыбу. Но она любит удивлять гостей такими деликатесами, как мясо косули или кабана с травами, запеченная с черносливом дикая утка или вальдшнеп с апельсиновыми дольками. Так что в семье царит полное согласие по этому вопросу – ведь Сашиному хобби уже более 20 лет!

Про охоту он знает все. И его «охотничьи рассказы» впереди. А пока давайте посмотрим, что сегодня предлагает охотникам Волгоградская область.

По данным регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, общая площадь угодий для любительской и спортивной охоты на территории области составляет 9,3 млн. га. В 31 хозяйстве на основании охотхозяйственных соглашений можно охотиться до 2062-2066 годов, в 4 четырех – до 2018-2019 годов. В 16 районах действуют общедоступные охотничьи угодья. К хозяйствам Областного общества охотников и рыболовов относятся «Аржановское», «Кувшиновское», «Ивановское», «Еланское», «Терсинское», «Жирновское», «Краснодонское», «Нижнегерасимовское», «Голубинское», «Крепинское», «Белогорское», «Гришинское», «Бузиновское», «Красноярское», «Сосновское», «Кумылженское», «Ленинское», «Безымянское», «Михайловское», «Нехаевское», «Ерусланское», «Николаевское», «Новоаннинское», «Новониколаевское», «Аксайское», «Октябрьское», «Солодчинское», «Палласовское», «Светлоярское», «Трудолюбинское», «Медведицкое», «Серафимовичское», «Гмелинское», «Нижнечирское», «Урюпинское», «Шемякинское», «Нижнегутовское». Существуют и 7 заказников, где добыча любой живности запрещена. Также регион располагает 92 частными охотхозяйствами, созданными в 2007 году. Угодья передавались в частные руки на конкурсной основе сроком на 10 лет.

Время охоты определяет губернатор своим постановлением. В сезоне 2016 – 2017 годов различных животных можно отстреливать в основном с начала октября. На косулю европейскую и сибирскую, оленя благородного и лосей всех половозрастных групп можно охотиться с 1 октября по 31 декабря, на кабана с 1 ноября до 28 февраля; на шакала и волка- с 15 сентября по 28 (29) февраля; на бобра - с 1 октября по 28 февраля; на ондатру, водяную полевку - с 1 октября по 1 апреля; на зайца-русака - с 5 ноября по 5 февраля; на лисицу, корсака, енотовидную собаку, норку (европейскую, американскую), куницу (лесную, каменную), хоря (лесного, степного), горностая, ласку - с 5 ноября по 28 февраля; на водоплавающую, боровую, полевую и степную дичь, за исключением фазана, - с 24 сентября по 4 декабря; на болотно-луговую дичь - с 24 сентября по 15 ноября; на фазана - с 15 октября по 4 декабря. Эти сроки связаны с различными периодами размножения и роста животных и птиц.

Фото: Н. Сверчков, Собака и заяц

Охота с гончими и борзыми собаками на лисицу и зайца-русака оговаривается особо. В охотугодья «Степное» Ленинского района и «Верхнечирское» Суровикинского района с собаками можно ехать с 29 октября.

«На шорох» не стрелять!

Строго определены и виды дичи, разрешенной к отстрелу. Непосвященным полезно знать, что к боровой дичи относятся глухари, тетерев, рябчик, белая и тундряная куропатки, вальдшнеп. Болотно-луговая дичь, которую охотники часто называют «травниками» - это дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, травник, чибис, тулес, хрустан, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель, пастушок, обыкновенный погоныш. Водоплавающие - гуси, казарки, утки, лысуха, камышница. К степной и полевой дичи принадлежат серая и бородатая куропатки, перепела, саджа, фазаны, голуби и горлицы.

Добывать дичь можно лишь в ограниченных количествах. Один охотник имеет право на одного зайца в день. Птиц можно брать больше: трех гусей в летне-осенний сезон и двух - в весенний; куропатку и лысуху можно бить по 5 штук в день, уток – по 7, перепелок, голубей, горлиц, вальдшнепов - по 10 особей. Фазана добывают не более двух особей в сезон, как и степного сурка.

Фото: gov.cap.ru

Охотник обязан иметь при себе целый набор документов: охотничий билет, разрешение на добычу (лицензия), квитанции об уплаченном налоге на отдельные виды добычи, путевку для закрепленных охотугодий, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. При транспортировке животных также нужно иметь лицензию, подтверждающая законность добычи. Если охотников целая группа, как это часто бывает, лицензия должна находиться у старшего - ответственного лица. Старший обязан проверить наличие всех необходимых документов у всех членов группы. Для охоты с ловчими птицами требуется разрешение на их содержание и разведение. Полученные лицензии с отметками о количестве добытой дичи возвращаются в разрешительную инстанцию в 20-дневный срок с момента окончания их действия, иначе – штраф в 4 тыс. руб.

Самого процесса также касается масса ограничений. Например, запрещено охотиться в зонах, где натаскивают собак; применять огнестрельное и пневматическое оружие ближе 200 метров от жилья; стрелять «на шум» и «на шорох», по неясно видимой цели; открывать огонь по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах ЛЭП; стрелять по любым информационным знакам, жилым и нежилым помещениям, а также вдоль линии стрелков, когда боеприпас может пройти ближе чем 15 метров от соседнего стрелка.

В общем, особо на охоте не забалуешь…

Фото: vfdo-mo.ru

Сто тысяч за восемь отростков

Мало того, что дисциплина у законопослушных охотников строгая, так еще их увлечение можно отнести к весьма затратным. Недавно вступили в силу поправки в закон «Об оружии», подписанные президентом РФ. Они предусматривают, что единовременный сбор за выдачу лицензий на оружие заменит госпошлина – от 250 до 2 тыс. руб. в зависимости от вида действий. Лицензия на приобретение оружия и патронов к нему обойдется в максимальные 2 тыс. руб. и будет действовать 6 месяцев. Хорошо, если у вас есть неприхотливые «уазик» или «Нива» для езды по бездорожью. Если нет – нужен подходящий транспорт, ведь по лесным хлябям «паркетные внедорожники» не пройдут. Например, мой друг Саша специально для охоты приобрел подержанный «Чероки» 1993 года выпуска, который он в шутку называет «коробочкой». Надежная «коробочка» не раз выручала его в сложных ситуациях. Дальше идут различные аксессуары – одежда, обувь, бинокли, снаряжение, что тоже совсем недешево.

Фото: ohotnadzor.ru

Размер госпошлины на право охоты в общедоступных охотугодьях - 650 рублей. Если ваша будущая добыча облагается еще и налогом, то его также необходимо заплатить перед охотой. Ставки сбора за каждую добытую особь на общедоступных территориях разные. За косулю и кабана надо отдать 450 руб., за сурка и бобра - 60 руб., за фазана – 20 руб. Стоимость путевки в частных хозяйствах определяет охотпользователь, то есть хозяин конкретного хозяйства, исходя из принципа свободных цен - специальным законным актом эта сфера не регулируется. Поэтому предприниматели ориентируются на средние по региону цены и собственные представления о качестве и стоимости оказываемых услуг. И, надо сказать, аппетиты у них не детские.

Приведу прайс одного из самых популярных частных охотхозяйств, расположенных на севере Волгоградской области. О нем рассказал мой приятель, который охотится именно там и вполне доволен качеством сервиса. Добывают там копытных животных - лося, кабана, косулю. В хозяйстве есть квалифицированные егеря. Практикуется загонная охота (загонщики - от охотхозяйства), охота в поле с подхода, со стационарных и переносных вышек в поле с предоставлением тепловизора. Один егерь в среднем обслуживает четырех охотников, час его работы стоит 750 руб. Загон зверя на полный день стоит – 4000 руб., если используется арендованный у хозяйства снегоход – 5000. Добыть тушу кабана весом в 100-120 кг стоит 30 тыс руб, взрослую косулю – 18 тыс. руб., лося весом в 250-300 кг – 70 тыс. руб. Трофейный лось с рогами, на которых больше 8 отростков – 100 тыс. руб. Добор подранка – 3 тыс. руб. Разделка кабана – 1500 руб., косули – 1000 руб., лося – 4500 руб. Чистка оружия – 200 руб. за ствол, пристрелка – 500 руб. Трехразовое питание – 1300 руб. Проживание в зависимости от номера – от 1500 до 3000 руб. в сутки. Баня - 500 руб. в час с человека. Здесь же можно купить дикое мясо по 400 руб. за кг, а если забирается вся туша – по 300 руб. за кг.

Фото: avatara.su

Самые дорогие в прайсе - трофейные звери. В Россию мода на трофейную охоту пришла из Европы. Как правило, это копытные – косуля, кабан, лось. Бить зверя надо настолько точно, чтобы не испортить шкуру и морду. В частности, самым удачным для трофейной косули считается попадание в позвоночник. На трофейную косулю можно охотиться с вышки, что очень удобно для начинающих – это не требует физических усилий и маскировки, зверя можно хорошо рассмотреть и выбрать подходящий экземпляр.

Один из самых важных показателей - длина рогов, которая оценивается по отношению к длине ушей. Трофейный зверь разделывается особым образом, шкура сушится и обрабатывается химикатами, затем натягивается на физиологический макет полутуши и приклеивается к нему. Мастер-трофеист подбирает цвет глаз для будущего чучела, под нужным углом ставит уши животного, подкрашивает мех там, где это необходимо. Работа долгая и тонкая, зато результат того стоит: «охотничьи залы» с трофеями все мы хорошо помним по старым художественным фильмам. Такой экземпляр на стене – знак особого отличия охотника, его уникальных навыков и мастерства.

Без громких скандалов

Конечно, встречаются люди, которые порой превращают высокое искусство настоящей охоты в кровавую бойню. Но таких горе-«охотников» очень мало. По данным регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, в Волгоградской области 67 540 человек имеют охотничьи билеты, более 5 тысяч из них выдано в 2016 году. При этом к ответственности в 2016 году привлечено чуть более тысячи физических, должностных и юридических лиц. И это не потому, что нарушителей слабо выявляют. Просто большинство охотников предпочитает заниматься своим хобби цивилизованно.

Фото: vladnews.ru

По типам нарушения можно разделить на три вида. Первый — отстрел без лицензии. Как говорят охотоведы, это редкий случай – тех, кто стреляет зверье для пропитания, единицы. Второй вид — классическое браконьерство, когда дичь добывают для продажи. Третий вид — когда животных отстреливают сверх меры: зверь пошел, охотники вошли в раж, а лицензии кончились… Иногда виноват алкоголь: напились и давай палить. Последние два вида нарушений сопоставимы по количеству.

Особых ЧП, связанных с охотой, в регионе не наблюдалось. Исключение - громкий скандал в ноябре 2013 года, когда были найдены мертвыми трое охотников, а еще один тяжело ранен. Среди погибших был гражданский сотрудник Генеральной прокуратуры. Это была стычка с браконьерами, четверо нападавших были осуждены. Еще один запомнившийся случай – отстрел в 2015 году беременной лосихи, жуткие фотографии которой наделали шума в волгоградской прессе.

Порядок на территориях охотхозяйств – как общедоступных, так и частных – регулируется федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Исполнение закона проверяют государственные охотинспекторы. В 2016 году они провели 6934 рейда, 529 из них – совместно с силовиками сотрудниками прокуратуры, в 1428 рейдах участвовали и сами охотпользователи. В итоге выявлено 1210 правонарушений, в том числе 3 нарушения природоохранного законодательства. К ответственности привлечено 1146 физических, должностных и юридических лиц. Сумма административных штрафов составила почти 1,4 млн руб., изъяты одна автомашина, 27 охотничьих ружей, 120 боеприпасов. В суды передано 54 административных дела на лишение права охоты. По 27 случаям незаконной охоты к нарушителям предъявлены требования о возмещении причиненного ими ущерба на общую сумму 310 тыс. руб.

«Счет мы ему выписали»

Специально для ИА «НовостиВолгограда.ру» ситуацию в региональной охотничьей сфере прокомментировал Андрей Шалаев - заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

- Андрей Александрович, у многих охотпользователей в этом году закончилось действие долгосрочных лицензий, каковы их перспективы?

- Угодья в 2007 году распределялись на основании конкурса, никаких платежей тогда охотпользователи не вносили. Государство получало платежи от пользователя, который, продавая путевки, извлекал прибыль и с нее платил налоги. Никаких иных платежей за угодья не было.

Фото: oblkompriroda.volgograd.ru

В 2010 году вступил в силу новый закон, установивший разовый платеж при заключении охотхозяйственного соглашения. Это документ нового образца, на основании которого региональный орган власти закрепляет за охотпользователем (юрлицом или ИП) определенную территорию в качестве охотничьих угодий. В 2013- 2015 годах в нашей области такие соглашения области были заключены по 15 угодьям. Все пользователи внесли плату, определенную государством для Волгоградской области из расчета 10 рублей за один гектар.

Закрепленные за охотпользователями угодья имеют разную площадь. В зависимости от площади и рассчитывается конечная сумма платежа. Вот сейчас сейчас один пользователь решает — брать угодья в дальнейшее пользование или нет. Счет ему мы выписали.

- Решает пользователь, а как же конкурсные процедуры?

- Что касается конкурсной процедуры, то закон закрепляет преимущественное право на пользование за теми, кто еще по старому законодательству получил в пользование угодья. В тот момент разрешающим документом была долгосрочная лицензия на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов. К этой лицензии прилагались договоры между охотпользователями и администрацией Волгоградской области на предоставлении территории (акватории) для ведения охотничьего хозяйства. Только обладатели подобных лицензий и получили преимущественное право оформить охотхозяйственное соглашение и получили новый документ без конкурсов и аукционов, но с внесением единовременной платы из расчета 10 рублей за гектар.

Фото: oblkompriroda.volgograd.ru

Кстати, у многих охотпользователей в этом году закончилось действие долгосрочных лицензий, и они подали заявки на заключение охотхозяйственных соглашений на новый срок. Сейчас мы этим и занимаемся, то есть заключаем соглашения. Угодья, которые останутся невостребованными, будут выставлены на аукцион. По правилам аукционов побеждает тот, кто предлагает максимальную сумму. Именно она и поступит в бюджет. Это тоже разовый платеж, но уже не по ставке, определенной государством, а по итогам победы на аукционе.

- Нарушители рискуют остаться без соглашений?

- Все эти 10 лет, то есть период действия лицензий, мы следили за охотпользователями, выявляли нарушения, привлекали к ответственности. Пользователи обжаловали материалы в судах, но мы все дела выиграли. К примеру, в 2013 году мы в судебном порядке у одного охотпользователя из Общества охотников и рыболовов аннулировали лицензию. Он, как говорится, перешел все границы. Если бы мы этого своевременно не сделали, то он имел бы все основания воспользоваться преимущественным правом по заключению нового соглашения. Мы постоянно следим за охотпользователями, в случае выявления нарушений в судебном порядке будем добиваться аннулирования соглашений.

- Как регулируется распределение разрешений?

- У нас две категории охотничьих угодий. Одна закреплена за охотпользователями, и там этот вопрос регулируется ценой. Это утверждается приказом по организации или иным документом. Ну, например — «Стоимость охоты на лося — 70 тысяч рублей». К пользователям обращаются охотники, и они сами распределяют разрешения.

Теперь о конкуренции в общедоступных охотугодьях, которые не закреплены за пользователями. К слову, по закону таковых в каждом регионе должно быть не меньше 20 процентов от общей площади охотугодий. У нас в регионе они сейчас тоже создаются, их площадь увеличивается.

Так вот, в этих угодьях разрешение выдает региональный орган исполнительной власти, то есть облкомприроды. Никаких коммерческих расценок или коэффициентов здесь нет, только госпошлина за оформление самого разрешения 650 рублей, и еще налог за добычу ряда животных, он взимается за каждую голову. Стоимость разрешения на отстрел лося в общедоступных угодьях — 2 125 рублей, это просто копейки по сравнению с частниками.

Прежний охотпользователь в лице областного общества охотников и рыболовов посчитал деньги и понял, что не сможет выкупить право на ведение всех охотхозяйств, которые у него были. Он от ряда охотхозяйств в итоге сам отказался. Вот там были установлены квоты на животных. И получилась ситуация, когда имеются косули, на отстрел которых действуют условно не высокие «не коммерческие» цены. И на них будет масса желающих поохотиться. Федеральный закон об охоте делегирует эту процедуру распределения разрешений определить самим регионам. У нас это прописано в 181 законе Волгоградской области. Именно этот закон определяет порядок распределения разрешений для охотников в общедоступных охотугодьях. И вот, например, по копытным (они квотируются) получается в порядке очередности поступления письменных заявок. Прием заявлений начинается не ранее, чем за 10 день до начала сезона охоты. Заявки регистрируются в канцелярии с отметкой о дате и времени ее поступления. Самым первым заявителям и выдаются разрешения.

«Похмельные» вороны

И в заключение - обещанный «охотничий рассказ» моего друга Саши.

- Меня многие спрашивают – чего не едешь охотиться, например, в Африку? Отвечаю: экзотика – это не мое, хотя она, конечно, интересная. А для меня лучшее в охоте – зорьку на озере отсидеть. Рассвет, тишина, воздух, плеск воды, птицы кричат… Красота! И на таком озере я как-то поставил личный рекорд: подбил 19 уток. Все мажут, а мне везет. Бывает же такое! Мне друзья до сих пор завидуют. Ну и еще был случай. Поехали мы с товарищем на охоту, а у него в тот день внук родился. Отметили, разумеется, причем друг в размахе не стеснялся. Лицензия на отстрел косуль была как раз у него. Утром пошли на охоту. Встали слева и справа возле небольшого лесочка, ждем.