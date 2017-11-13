Дорого, профессионально: объем рынка охранных услуг - 250 млрд рублей

На сегодняшний день, по данным Росстата, в России работают охранниками 1 миллион 132 тысячи человек. Профессия востребованная, но не терпит дилетантов. От хорошей подготовки охранника зависит как его зарплата, так и конкурентоспособность предприятия, где он работает.

420 тысяч человек в нашей стране работают в государственных охранных структурах, - сообщает программа «Бизнес-Вектор» (РБК). Но все-таки больше именно частных охранников – их насчитывается 708 тысяч. Они дежурят на массовых мероприятиях, в торговых и офисных центрах, на стадионах во время соревнований, в жилых комплексах – в основном следят за порядком, как и правоохранители.

По данным Управления Росгвардии по Волгоградской области, на территории региона сегодня зарегистрировано 306 частных охранных организаций (ЧОО), численный состав которых насчитывает более 10 тысяч человек.

Количество охранников, вероятно, будет расти и дальше, учитывая, что их услугами все чаще начинают пользоваться предприниматели. Охрана бизнеса – это защита имущества, документов, жизни и здоровья сотрудников предприятий и организаций от злоумышленников.

Сейчас наблюдается рост в 5-7 процентов. Первое - это рост экономики: появилась возможность у бизнеса и у частных лиц для привлечения частных охранных структур. И второе - увеличилось количество рисков, в частной жизни в том числе.Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России

Видео Видео: фрагмент программы «Бизнес-вектор» на канале РБК, Youtube.com/НовостиВолгограда.ру

В Волгоградской области под охраной ЧОО находится более 15 тысяч объектов. Среди них промышленных предприятий – 232, объектов кредитно-финансовой сферы – 730, объектов торговли – 3936, здравоохранения – 267, образования – 305, гостиничного и туристического комплекса – 113 и другие объекты, - рассказал ИА «НовостиВолгограда.ру» заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы, начальник отделения контроля за частной охранной деятельностью Управления Росгвардии по Волгоградской области Алексей Гоголев.

На территории региона 72 частные охранные организации используют в своей деятельности служебное и гражданское оружие. А в 53 ЧОО имеются собственные пульты охраны.

В целом же по России ЧОО взяли под наблюдение 836 тысяч объектов. На их охрану в год тратится порядка 250 миллиардов рублей в год. Эти деньги распределяются среди более 23 тысяч охранных предприятий, 80% которых содержат небольшой штат – до 20 человек. Крупные игроки в этой массе составляют не более одной сотой.

Разумеется, большой организацией труднее управлять. Да и сложнее набрать штат из профессионалов своего дела. Теперь многие могут обучиться на охранника и получить удостоверение в специализированном частном учебном заведении. Но это не значит, что каждый сможет работать в ЧОПе.

Сейчас звучат предложения упростить процедуры при лицензировании. Но этого делать в охранном бизнесе не имеет смысла, считает руководитель одной из волгоградских школ по подготовке специалистов для работы в ЧОО (частных охранных организациях).

«Насколько все это будет упрощено? Если мы хотим, чтобы у него не было удостоверения частного охранника, то это не лучший вариант. Потому что сейчас при получении такого удостоверения будущего охранника проверяют на наличие судимостей, состоит ли он на оперативном учете и по ряду других параметров. Если от этого уйти, то в супермаркетах будут работать сотрудники с очень низкой профессиональной подготовкой. Не получим ли мы ситуацию, когда у нас из-за низкой квалификации охраны будет увеличение количества нарушений прав граждан? Сейчас, помимо проверки, охранники проходят процедуру обучения, изучают права и основы законодательства», – пояснил эксперт.

Естественно, здесь должны быть люди подготовленные, поэтому говорим о лицензировании. Это не просто стоять и пугать собой и своей формой, а возможность с техническими средствами работать и правильно и грамотно реагировать на возникающие нештатные ситуации.Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России

Видео Видео: фрагмент программы «Бизнес-вектор» на канале РБК, Youtube.com/НовостиВолгограда.ру

Будущий охранник должен не только обладать тактической и физической подготовкой, уметь обращаться с оружием, но также изучать психологические приемы и хорошо знать правовые нормы.

«Если люди такую подготовку не прошли, от них можно чего угодно ожидать. Они становятся игрушкой в руках владельца товара. Мы знаем несколько случаев, когда были скандалы в магазинах, когда детей волокут в досмотровую из-за жвачки или бабушку поймали с пачкой масла. Это, конечно, недопустимо. Такие случаи дискредитируют всю частную охрану», – считает генеральный директор компании «Аллигатор» Владимир Егерев.

Самый дорогостоящий сегмент на рынке охранных услуг – личная охрана, которую нанимают, как правило, звезды, политики и бизнесмены. В столице стоимость одного телохранителя начинается с 200 тысяч рублей в месяц.

Однако доля услуг личной охраны в общем рынке не превышает пяти процентов. В Волгоградской области частные охранные организации, возможно, и рады бы оказывать подобную услугу, да только нет спроса.

«Услуга личных телохранителей для охраны руководителей или других физических лиц в нашем регионе не пользуется спросом. Это редкая услуга, единичные случаи для Волгоградской области. И они, как правило, не афишируются», – рассказал в интервью нашему агентству источник в руководстве одной из школ по подготовке частных охранников.

Чаще всего в Волгоградской области ЧОО приходится охранять социальные и бюджетные объекты – здания органов власти, больницы, школы, вузы. Особой прибыли они не приносят, зато есть стабильные договоры с этими организациями. Дороже считается охрана промышленных объектов, потому что там надо организовать несколько десятков постов.

К примеру, в столице стартовая стоимость каждого поста – от 130 тысяч рублей в месяц. Сюда входит зарплата четырех охранников. В среднем она чуть выше 20 тысяч рублей на человека в месяц. Плюс 10% – накладные расходы и 18% – налоги. Остальное относится к прибыли организации.

В Волгоградской области конкретные расценки охранные фирмы не указывают на своих сайтах. Стоимость услуг, как правило, обговаривается с каждым конкретным клиентом.

«Цены по услугам на охрану государством не регулируются. Многие муниципальные и государственные организации, нанимая ЧОО, сами определяют цены. Ну, нет у них больше денег на эту услугу, и ЧОО приходится подстраиваться. Таким образом зачастую и регулируется цена на рынке», – объяснил руководитель одного из частных охранных предприятий в городе Волгограде.

О том, насколько прибыльными являются зарегистрированные в регионе ЧОО, хотя бы примерно можно судить по зарплате охранника, имеющего лицензию. Она начинается от 22 тысяч рублей, как указано в десятках объявлений. Предложения от 40 тысяч рублей и выше – это уже работа вахтой в других регионах.

На рынке охранных услуг частные организации конкурируют не только между собой, но и с государственными структурами. Только в подразделении вневедомственной охраны, которое входит в состав Росгвардии, насчитывается свыше 77 тысяч человек. В текущем году они обеспечили свыше 1000 постов физической охраны и 360 тысяч точек технического сопровождения. Большая часть этих объектов получена на открытом рынке.

Причем, Росгвардию собираются еще наделить полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ. Соответствующий законопроект за подписью Президента России Владимира Путина был внесен в Госдуму в начале ноября. Согласно проекту закона, росгвардейцы будут охранять глав регионов и иных должностных лиц только по решению главы государства.

В связи с этим вспомним, что ранее, в первых числах октября, на сайте государственных закупок был размещен тендер на предоставление услуг по обеспечению безопасности губернатора Волгоградской области. Планировалось нанять личного охранника за два миллиона рублей на три месяца. Позднее, 12 октября, заместитель руководителя аппарата губернатора Наталья Лисименко сообщила, что закупка уже отменена. По какой причине глава региона отказался от телохранителя, неизвестно.

Там, где безопасность обеспечивается государством, частным компаниям запрещено работать. По оценкам участников отрасли, это еще около 700 тысяч объектов. Частники готовы работать и на них, как субподрядчики. Такая норма прописана в проекте отраслевого закона. Но документ пока не принят. Есть и другие направления развития рынка охранных услуг.

По оценкам зарубежных экспертов, у нас есть возможность ещё на 30-40 процентов вырасти на охранном рынке. Это и частные посёлки, и маленькие заведения, где небольшой объём и нет возможности платить большие деньги, без соответствующей инфраструктуры, иногда труднодоступные, но которые тоже необходимо охранять.Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России

Видео Видео: фрагмент программы «Бизнес-вектор» на канале РБК, Youtube.com/НовостиВолгограда.ру