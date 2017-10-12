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Эксперт: массовые отставки губернаторов могут «разбудить спящий федерализм»
Аналитика
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Massovye otstavki gubernatorov anonsirovali na etoy nedele+1obl ru
Аналитика

Эксперт: массовые отставки губернаторов могут «разбудить спящий федерализм»

Сегодня, 19:00Никита ДробныФото: 1obl.ru
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