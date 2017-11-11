Заучились до смерти: почему дети умирают на уроках физкультуры?

Статистика, которая повергает в шок: в 2016 году на уроках физкультуры погибли 211 школьников. Данные обнародовала глава Минобрнауки Ольга Васильева две недели назад, но общественность до сих пор ведет активное обсуждение.

«Занимайся физкультурой!» – призывал Владимир Маяковский в своем известном лозунге. И был прав.

Крепкая сердечно-сосудистая и дыхательная системы, развитые мышцы, хорошее кровообращение и обмен веществ, сильный иммунитет – все это заслуги небольшого комплекса упражнений, которые следует выполнять регулярно.

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И чем раньше начнешь, тем эффективнее и полезнее для организма. Не случайно в российских школах общая физподготовка начинается с 1 класса и длится до 11 -планомерное увеличение нагрузки, подвижные игры, сдача нормативов в зале и на свежем воздухе. Но при неправильном подходе уроки «для здоровья» превращаются в уроки «от здоровья» и имеют зеркально противоположный эффект.

Один из последних случаев, обернувшихся трагедией, произошел 17 октября в Красноярске. Скорая помощь увезла с урока физкультуры четвероклассника, которому стало плохо во время беговых упражнений. По словам очевидцев, ребенок бежал, потом притормозил и упал. Прибывшим на место медикам не удалось реанимировать школьника.

В Волгограде подобный случай произошел в 2014 году, правда, в колледже Тракторозаводского района. Скончалась студентка 3 курса. 18-летняя девушка потеряла сознание и буквально упала замертво. Учитель пытался привести ее в чувства, но пульс не прощупывался, сердце не билось. Приехавшие врачи зафиксировали смерть.

Почему организм детей и даже подростков не выдерживает нагрузки? Министр образования Ольга Васильева видит проблему в защите персональных данных.

Сегодня в образовательных учреждениях нет медицинских карт и доступа к ним. Из-за этого педагоги не знают, чем болен ребёнок и что может угрожать его жизни. С главой Минобрнауки соглашается и бывший директор одной из школ Волгоградского региона:

- Врач не имеет право раскрывать персональные данные ребенка. Связь с поликлиниками, диспансерами у школ сейчас очень плохая. Раньше школьники ходили на плановые осмотры в физдиспансер, ставили диагноз по здоровью, и если были проблемы, назначали спецгруппу или выдавали справку об освобождении. В сложившейся ситуации остается надеяться только на родителей – подсуетятся они или нет.

Фото: rodina_news

Только мамы и папы заняли в этом вопросе странную позицию. Порой они намеренно умалчивают о недугах чада. Наш собеседник вспоминает пример из собственной педагогической практики:

- В моей школе был случай, когда родители не хотели говорить, что их сын - эпилептик. Это выяснилось случайно. Долгое время взрослые подвергали собственного ребёнка опасности, а всё ради того, чтобы сохранить диагноз в тайне. Родители опасались, что эта информация навредит ребёнку в процессе учёбы и в последующем, поскольку попадет в медкарту и личное дело. Но учитель должен знать о таких проблемах, хотя бы для того, чтобы быть готовым к ситуации и суметь в случае чего своевременно оказать ученику помощь.

Сын волгоградки Анны (по просьбе девушки имя изменено) – ученик начальных классов. С детства занимается спортом, ходит в секцию восточных единоборств и показывает хорошие результаты. Недавно, во время очередного осмотра врач предупредил о риске астмы, выписал заключение.

- Эта справка сейчас лежит у меня дома, в документах. Я ее никуда не понесла. Мы наблюдаемся, проходим обследования регулярно. А заносить вот так этот диагноз сразу в личное дело – зачем портить мальчику будущее? У нас папа военный, планируем, что сын пойдет по его стопам. А эта «вероятность астмы» - пятно на всю жизнь.

Фото: socialmedik.com

Порой, действия «во благо» наносят непоправимый вред. Даже обычная простуда, перенесенная на ногах, чревата серьезными осложнениями. И какой жизненно важный орган попадет под удар – предугадать сложно.

- Вирус ослабляет организм - есть температура у ребенка или только насморк и кашель. В этот период изменения в организме происходят серьезные, поэтому ни в коем случает при первых признаках инфекций нельзя давать ребёнку серьёзные физические нагрузки. Отмечу, что сроки у каждого заболевания свои, поэтому переболевшие дети освобождаются от физкультуры на период от 2 недель до нескольких месяцев.Ольга Гуро, главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной клинический центр медицинской реабилитации»

Так выглядит вариант самого легкого сценария. А если речь идет о патологиях? Здесь всё решает врач после комплекса исследований от стандартных анализов до заключения узкоспециализированных специалистов.

Фото: evozine.upperroom.org

Он может отправить школьника в подготовительную, специальную группу по физкультуре или вовсе написать освобождение и запретить заниматься. Проводить осмотр ребенка медики советуют раз в год, чтобы следить за динамикой заболевания.

- Диагностика сердечно-сосудистой системы, проверка пульса, давления, снятие ЭКГ, посещение офтальмолога, несколько анализов крови – это минимум. С помощью него можно понять, как себя чувствует растущий организм, все ли в порядке, нет ли отклонений. Если что-то смущает педиатра, он продолжает искать причину, направляя к другим медикам.Ольга Гуро, главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной клинический центр медицинской реабилитации»

Многие думают, что на уроках физкультуры детей попросту перегружают, мол, ходи – не ходи к докторам, а такое даже здоровый организм не выдержит. Педагоги в ответ открещиваются – нормативы те же, что и раньше. При этом сегодня ребенка на спортивных занятиях холят и лелеют – кому нужны лишние скандалы и проблемы на работе? Вот, например, что нам рассказала Екатерина, молодой преподаватель физической культуры одной из волгоградских школ:

Фото: nios.ru

- Случайно вывихнул ученик палец от удара по футбольному мячу – такие расследования начинаются. Прокуратура, проверки… Еще родители накручивают, жалобы пишут, компенсации требуют. От степени травмы и ситуации, в которой она получена, может дойти вплоть до уголовной ответственности, и, конечно же, увольнения. В итоге - учителя всего боятся. Никаких технических средств не используется на уроках - канат, козел, брусья и т. д... Хотя почти во всех школах сегодня установлено новое спортивное оборудование. У некоторых дети в резиновый мяч играют, он практически невесомый и безопасный.

Работники сферы образования в голос твердят: нынешнее поколение детей и подростков слабее предыдущих. Сказываются многочасовые посиделки за компьютером, неограниченный просмотр телевизора, «болезнь» гаджетами и привязанность к ним, сидячий образ жизни.

Фото: freesmi_by

Медики призывают: дети должны гулять, проводить время на природе, на свежем воздухе, бегать, играть. Ребенок должен получать норму физиологической активности, только тогда он будет меньше болеть и хорошо учиться.