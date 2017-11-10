Кто там? – Telegram: вам «закладка» от драгдилера

В век информационных технологий не стоят на месте и наркоторговцы. Причем у них задача гораздо сложнее, чем у рядового обывателя – не просто идти в ногу со временем, но и на шаг впереди правоохранителей, дабы не быть пойманными.

Согласно УК, за сбыт крупных партий наркотиков наказания сравнимы с приговорами за убийство, но даже это не останавливает драгдилеров.

За виртуальной стеной

Серьезную «модернизацию» схема распространения «спайсов», «солей», амфетамина и героина претерпела с развитием не просто средств связи, а приложений - мессенджеров (с помощью пейджеров общаться с потенциальными клиентами было проблематично, а по телефону небезопасно).

Именно мессенджеры стали той стеной, которая отделяет правонарушителей от правоохранителей. После закрытия популярной у наркоторговцев электронной площадки RAMP (инициаторами закрытия называли как раз МВД) пальму первенства взял Telegram с его сложными системами кодирования закрытых чат-обсуждений. То есть просмотреть переписку покупателя и драгдилера правоохранители, в том числе спецслужбы, не имеют никакой возможности, а сам текстовый архив сообщений хранится только на телефонах собеседников.

Однако, если для правоохранителей мессенджеры становятся непреодолимым барьером, то для потенциальных клиентов стена эта с одной стороны прозрачная. Не вставая с рабочего кресла, журналисты ИА «НовостиВолгограда.ру» нашли в интернете несколько предложений с опцией «перевести деньги - забрать закладку». Наши коллеги из ростовского издания RostovGazeta пошли еще дальше и вступили в переписку с драгдилерами. Наркоторговцы в закрытом чате Telegram готовы были в лёгкую, по первому запросу отправить «заказчику» 10 кг героина. Но поскольку никто не преследовал цель реальной «закупки», ростовские журналисты на этом переписку прекратили.

Отметим, что анонимный перевод денег через электронные кошельки оставляет крайне мало шансов выйти на их получателя. Общение с драгдилерами сведено до минимума. Чаще всего после перевода денег на указанный счет это ответная СМС с координатами места «захоронения» закладки. Поскольку покупать наркотики у нас не было ни цели, ни желания, до этого шага мы не дошли.

О времени и месте закладки наркотика сбытчики заранее никогда не говорят, поэтому засаду устроить там не получится. Естественно, что такая опция, как заказ на дом или в офис, здесь не работает.

Профессия кладмена

Именно о такой дистанционной схеме работы с клиентом наниматель сообщает изъявившим желание поработать курьерами. Некоторые (студенты и даже школьники) ищут подработку в интернете и звонят по объявлению. Соискателям вакансии объясняют, что работа не пыльная - развозить на закладки придется небольшие свертки с курительными смесями. Предупреждают, что это не совсем законно, но, естественно, о грозящих 20 годах тюрьмы не говорят. И «добивают» соискателя аппетитным для начинающего трудящегося заработком – по двести рублей за закладку и до нескольких тысяч рублей в день.

На такую удочку попались две волгоградские старшеклассницы – жительницы Тракторозаводского района. К слову, именно в этом северном районе Волгограда по итогам 9 месяцев чаще других территорий фиксировались случаи занятия драгдилерством несовершеннолетних. Правоохранители вскрыли 5 таких фактов – это четверть всего объема подобных преступлений с января по октябрь на территории областного центра.

Видео Видео: https://www.youtube.com\Новостиволгограда.ру

Юная героиня этого видеосюжета - одна из тех, кто своими необдуманными действиями формировал эту статистику.

То, что в отчете полицейских и следователей выглядит как сухие цифры – настоящее горе отдельно взятой волгоградской семьи. Но не стоит забывать и о десятках, если не сотнях других семей, куда через закладки, оставленные такими несмышлеными курьерами, проникли боль и страдания. Причем от несчастья, увы, не застрахован ни один родитель.

Алексей Ульянов, волгоградский общественный активист:

Я сам являюсь многодетным отцом и, когда заходит речь о такой беде, как наркотики, не могу чувствовать себя спокойно. Самому старшему моему ребенку 10 лет. Я уже неоднократно объяснял ей, что такое наркотики, к каким последствиям может привести контакт с ними – неважно, пробовать ли, продавать ли или просто взять подержать у себя. Я уверен, что если моя дочь не захочет, то ее никто не заставит попробовать эту гадость и вообще взять в руки и отнести куда-нибудь. Но дети есть дети. Я регулярно поднимаю эту тему, скоро начну объяснять младшим о вреде и коварстве этой напасти. Так же должны поступать и все родители. Но главное - это не выговориться самому, а почувствовать, что слова дошли до ребенка, запали ему в душу, и он осознал - одна дорога ведет тебя и дает полноценную жизнь, вторая - с наркотиками - обманывает острыми ощущениями, прививает зависимость, берет в рабство и очень скоро убивает.

Голая правда

Врач-реаниматолог скорой помощи Михаил Николаев рассказывает, что «спайсы» и «соли» коварнее наркотиков-опиоидов. Последние дорогостоящи, поэтому неадекватных героинщиков попадается все меньше. А вот любителей употребить «химию» стало больше. Если раньше наркомана можно было идентифицировать по следам от уколов, то новые наркотики попадают в организм разными путями. Их можно нюхать, курить, глотать, колоть в виде инъекций. Формулы этой синтетики разные, а значит, под каждую нужен свой алгоритм действий медиков, чтобы спасти человеческую жизнь. Делать это приходиться регулярно.

Правда, сейчас вызовов к наркозависимым стало меньше, рассказывает Михаил Николаев. Особенно это разница ощутима по сравнению с 2014-м годом, когда на смену могло приходиться 8-9 выездов медиков к неадекватным наркоманам, переборщивших со «спайсами».

Сейчас же в месяц приходится лишь несколько подобных вызовов, и уже практически не случаются наплывы отравившихся. Михаил Николаев предполагает, что это совпадало с тем моментом, когда в город забрасывалась крупная партия «спайса».

Основной поток наркотиков правоохранители остановили и сбили лавину обрушившейся на регион «синтетики». Только за первые 9 месяцев этого года волгоградские полицейские отчитались о 1300-х возбужденных уголовных делах и большом количестве изъятых наркотиков - 202 килограмма каннабисной группы (растительного происхождения) и 37 килограммах (750 тыс. наркодоз) синтетических наркотиков. Необходимо понимать, что каждая арестованная партия - это колоссальные потери для торговцев, занимающихся наркобизнесом. И они хорошо знают, в какие регионы соваться не следует. К слову, волгоградские правоохранители по части борьбы с дурманящей «синтетикой», что называется, в тренде.

Текущий год стал удачным и для столичных оперативников. Так, в марте в Шереметьево они «накрыли» огромную посылку контрабандной «синтетики» из Бельгии. И задержали ее заказчиков – двух парней, которые торговали в даркнете (частная сеть, соединения которой устанавливаются только между доверенными пирами, иногда именующимися как «друзья», с использованием нестандартных протоколов и портов). При обысках у них нашли более 5 килограммов наркотиков, близких по составу к экстази.

Летом правоохранители прекратили деятельность интернет - магазина AS. Его кладмены в основном трудились на территории Москвы. И здесь обыски у 8-х подозреваемых дали силовикам небывалый урожай наркотиков - в общей сложности 8 килограммов амфетаминов и мефедрона, а также свыше 10 000 «марок». В итоге задержано восемь человек, возбуждено несколько уголовных дел, организаторам преступного сообщества грозит наказание вплоть до пожизненного.

Если вернуться в пределы нашего региона, то можно вспомнить разоблачение преступной группы, базировавшейся в Волгоградской области, и распространявшей синтетические наркотики через интернет в нескольких городах - Воронеже, Саратове и др. По результатам проведенных мероприятий задержано 6 активных участников банды, изъято почти 15 килограммов синтетических наркотиков.

Важно отметить и роль волонтеров, которые помогают правоохранителям мониторить просторы сети Интернет. Так, активистами антинаркотического молодежного волонтерского движения региона в текущем году выявлено почти пять тысяч интернет-ресурсов, пропагандирующих употребление наркотических средств, содержащих сведения о способах изготовления, приобретения и употребления зелья. Полицейские провели проверку сайтов на наличие информации, представляющей оперативный интерес, сведения о данных ресурсах направлены в Управление Роскомнадзора по Волгоградской области для их блокировки.