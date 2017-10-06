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Откроется ли «второе дыхание» у российского станкостроения?
Аналитика
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Gk170 ru
Аналитика

Откроется ли «второе дыхание» у российского станкостроения?

Сегодня, 10:17Никита ДробныФото: gk170.ru
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