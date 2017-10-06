Откроется ли «второе дыхание» у российского станкостроения?

Из миллиона станков, установленных на российских предприятиях, примерно 800 тысяч устарели и требуют срочной замены. При этом в прошлом году заводы закупили всего 17 тысяч единиц нового оборудования, хотя потребность в нём в десятки раз больше.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на программу «Бизнес-вектор» канала РБК, в этом году российские предприятия закупят станки на общую сумму в 62 млрд рублей. Большая часть этих средств уйдёт за рубеж — импортное оборудование по-прежнему занимает основную долю рынка. Однако в последние два года начал отмечаться рост и в отечественном станкостроении: продажи российских станков увеличились на 20%. Спрос на них создают в первую очередь оборонные предприятия.

— Свято место пусто не бывает: там, где ушли европейцы со своими санкциями, пришли другие производители с адекватным качеством и стоимостью товара. Где-то до марта 2014 года мы ввозили из Италии и Германии около шести тысяч станков, сейчас — три тысячи, — говорит президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. — Но зато мы растём в станкостроении, у нас производство растёт по 12% каждый год в эти три года после того, как санкции ввели.

Видео Видео: "Бизнес-Вектор", РБК

На российском рынке станкостроения сейчас представлены всего 56 предприятий. Некоторые из них, такие как существующая с 2012 года компания «Стан», объединяют сразу несколько заводов, на которых трудятся тысячи сотрудников, но большинство составляют небольшие промышленные организации со штатом менее 250 человек и нишевой специализацией. Им в нынешних экономических условиях приходится нелегко.

Разработка уникальных штучных станков убыточна: в то время как только создание проекта такого устройства обойдётся в 100-200 млн рублей, стоимость готового продукта окажется в два-три раза ниже. Поэтому все свои надежды предприятия, производящие подобное оборудование, возлагают на господдержку: без субсидий и льготных займов они просто не смогут нормально работать.

К 2020 году, по оценке Минпромторга, 86% объёма общего потребления станков будут приходиться на автоматизированное оборудование. А к 2030 году «традиционные» станки без установленного программного обеспечения вообще перестанут пользоваться спросом. Но перейти на выпуск дорогих «цифровых» машин многие компании не в состоянии из-за финансовых ограничений.

Государство стремится оказывать поддержку отечественному станкостроению: в прошлом году предприятия, получавшие средства из бюджета на техническое перевооружение, должны были направить 20-30% субсидий на закупку российских станков. На оставшиеся деньги заводам разрешалось приобрести иностранное оборудование — но только такое, которое не имеет отечественных аналогов. К 2020 году власти рассчитывают довести квоту на закупку российских станков до 60%.

Из Резервного фонда правительством выделено три миллиарда рублей. Один миллиард как раз нацелен на то, чтобы новые партии, пилотные партии товаров субсидировать от 15% до 50%. То есть потребитель может получить до 50% стоимости пилотной партии станкостроения.Сергей Катырин, президент ТПП РФ

Видео Видео: "Бизнес-Вектор", РБК

Как пояснили ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете промышленности и торговли Волгоградской области, в нашем регионе работает всего одно предприятие, для которого станкостроение — основной вид производственной деятельности. Это ООО «Промышленная группа ГРИЗЛИ», выпускающая станки для переработки круглого леса. Компания существует с 1991 года; поначалу она производила пилорамы по лицензии от американской фирмы, но сейчас полностью перешла на собственные разработки.

Фото: voice-art.ru

— У нас был этап, когда мы производили оборудование по лицензии от американцев, но мы его давно переросли. Линейка выпускаемой продукции расширилась, и сейчас мы выпускаем полностью отечественные станки «под ключ», — рассказал коммерческий директор «Промышленной группы ГРИЗЛИ» Аркадий Пархоменко. — Мы выигрываем у зарубежного производителя по цене, но, к сожалению, спрос на нашу продукцию остаётся низким. Это связано с глубоким кризисом, в котором находится сейчас лесоперерабатывающая отрасль.

Фото: "Бизнес-Вектор", РБК

По словам Аркадия Пархоменко, в станкостроении многое зависит от сферы промышленности, для которой выпускается оборудование. Если говорить о станках для деревообработки, то их сейчас покупают мало: отрасль переживает нелёгкие времена. Этот кризис обусловлен целым рядом факторов — административными препонами, малым количеством кредитных программ, низкой ценой на готовые изделия и высокой налоговой нагрузкой. В таких условиях производителям леса не до обновления технической базы.

Добавляет головной боли производителям станков и конкуренция с Китаем: представители КНР не только активно скупают российскую древесину, но и пытаются выводить на рынок собственное дешёвое оборудование. Правда, качественных станков для обработки круглого леса, способных на равных конкурировать с российскими, китайцы пока производить не начали.

Фото: importsnab.ru

— Волгоградская область — не лесной регион. Мы начинали с того, что работали по бартеру. Затем был период, когда мы активно развивались по всей стране, нашу продукцию использовали даже на Сахалине, — говорит Аркадий Пархоменко. — Но сейчас вся отрасль пребывает в кризисе, который вызван недостатком финансирования. Никакой господдержки мы не видим. Да, есть программы Облпромторга, есть Фонд развития промышленности, но пока мы от них ничего не получили. Был один инвестпроект, на реализацию которого мы хотели бы получить средства, но он до сих пор так и остаётся на бумаге.

Фото: "Бизнес-Вектор", РБК