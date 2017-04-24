Жители Татарстана заплатят 900 млн налогов в региональную казну республики

Около 900 миллионов рублей составят прогнозируемые поступления в бюджет Татарстана после уплаты налога физическими лицами.

"До окончания декларационной кампании, проходящей в республике, ожидаются поступления еще 80 тысяч деклараций от физических лиц кроме 19.6 тысяч уже поданных", - отметил начальник УФНС по РТ Марат Сафиуллин, пишет Inkazan.

Всего же по состоянию на 1 апреля в регионе поступили почти 153 тысячи деклараций по форме 3-НДФЛ.

Отмечается, что на неплательщиков накладывают штраф в размере 5% от неуплаченной суммы за каждый месяц. В итоге получается довольно внушительная сумма, которую рекомендуют оплатить как можно быстрее во избежание неприятностей с законом.

Задолженность можно оплатить не только в личном кабинете ФНС, но и через онлайн-банкинг. Услуга набирает популярность у россиян, причем основная часть, а именно 83,3% пользователей скачивают приложения для смартфонов. При этом расширяющийся функционал онлайн-банкинга привлекает все больше людей.