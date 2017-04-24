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Жители Татарстана заплатят 900 млн налогов в региональную казну республики
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Deklaratsiya
Жители Татарстана заплатят 900 млн налогов в региональную казну республики
Сегодня, 07:25Автор: Светлана Павлова
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