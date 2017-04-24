Жители Татарстана заплатят 900 млн налогов в региональную казну республики

"До окончания декларационной кампании, проходящей в республике, ожидаются поступления еще 80 тысяч деклараций от физических лиц кроме 19.6 тысяч уже поданных", - отметил начальник УФНС по РТ Марат Сафиуллин, пишет Inkazan.
Всего же по состоянию на 1 апреля в регионе поступили почти 153 тысячи деклараций по форме 3-НДФЛ.
Отмечается, что на неплательщиков накладывают штраф в размере 5% от неуплаченной суммы за каждый месяц. В итоге получается довольно внушительная сумма, которую рекомендуют оплатить как можно быстрее во избежание неприятностей с законом.
Задолженность можно оплатить не только в личном кабинете ФНС, но и через онлайн-банкинг. Услуга набирает популярность у россиян, причем основная часть, а именно 83,3% пользователей скачивают приложения для смартфонов. При этом расширяющийся функционал онлайн-банкинга привлекает все больше людей.
Так, приложение "Ак Барс Online" позволяет просматривать задолженности по налогам и производить их оплату, указав данные паспорта, ИНН или УИН. Кроме того, в мобильном банке "Ак Барс Online" можно оплатить коммунальные услуги, узнать курс валют и стоимость драгметаллов. Недавно банк добавил еще одну функцию в приложении – просмотр начислений и их оплата за пользование электроэнергией, распределяемой "Татэнергосбытом".