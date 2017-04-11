Я не собираюсь валить из России после суда в Ростове – Хуруджи

Я не собираюсь валить из России после суда в Ростове – Хуруджи

Обвиняемый в мошенничестве и еще по двум статьям УК РФ Александр Хуруджи заявил, что он не собирается уезжать из страны после оглашения приговора, эти сведения опубликовала RostovGazeta.

"Нам невыгодно покидать страну в тот момент, когда есть возможность показать, что бизнес России готов работать и развиваться даже в искусственно создаваемых для него невыносимых условиях", - рассказал корреспонденту RostovGazeta обвиняемый.

По информации, имеющейся у ряда СМИ, к делу может быть причастен брат подсудимого, Сергей Хуруджи, который сейчас находится в федеральном розыске.

По мнению представителей истца, заявление Хуруджи оставляет ряд вопросов. Так, неясно, он действительно не собирается покидать РФ, или просто не имеет такой возможности - или где бы был сегодня обвиняемый, если бы 2 года назад не вмешались правоохранительные органы.

Как отмечает пресса, приговор может создать прецедент для всей российской электрораспределительной отрасли, в которой в последние годы время от времени случаются громкие уголовные дела.

Объясняется это недоработками законодательства, на фоне которых мелкие распределяющие компании намеренно имитируют конкуренцию, закладывая в тарифы неверную информацию.