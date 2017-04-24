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Рейтинг компании «РусГидро» повышен до ВВ+
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Фото: kommersant.ru
Рейтинг компании «РусГидро» повышен до ВВ+
Сегодня, 07:15Автор: Светлана Павлова
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