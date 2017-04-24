Рейтинг компании «РусГидро» повышен до ВВ+

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг компании «РусГидро» в иностранной и национальной валюте до BB+ с BB с позитивным прогнозом. Об этом сообщает агентство.

По мнению экспертов, пишет Gazeta.ru, это повышение объясняется высокими ожиданиями по получению «РусГидро» поддержки от государства: недавняя докапитализация компании демонстрирует поддержку правительства.

Напомним, в начале марта «Русгидро» заключил с ВТБ сделку по докапитализации на 55 млрд рублей. В итоге ВТБ после приобретения допэмиссии и квазиказначейского пакета «Русгидро» получил 12,9% уставного капитала в компании. Доля Росимущества в «Русгидро» превышает 60,5%.

Кроме кредитного рейтинга S&P повысил и долгосрочный рейтинг компании по национальной шкале с ruAA до ruAA+.

«Основываясь на сильных производственных и финансовых результатах 2016 года, мы обязательно продолжим работу по повышению финансовой устойчивости, прозрачности и эффективности деятельности «РусГидро», — заявил гендиректор компании Николай Шульгинов — Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы и в дальнейшем подтвердить высокий уровень доверия к нам как надежной государственной электроэнергетической компании».

По мнению первого вице-президента «Газпромбанка» Дениса Шулакова, повышение рейтинга, скорее всего, связано с произошедшими серьезными улучшениями, как в производственной, так и в финансовой деятельности «Русгидро», а также со структурными изменениями в компании.