Рейтинг компании «РусГидро» повышен до ВВ+

По мнению экспертов, пишет Gazeta.ru, это повышение объясняется высокими ожиданиями по получению «РусГидро» поддержки от государства: недавняя докапитализация компании демонстрирует поддержку правительства.
Напомним, в начале марта «Русгидро» заключил с ВТБ сделку по докапитализации на 55 млрд рублей. В итоге ВТБ после приобретения допэмиссии и квазиказначейского пакета «Русгидро» получил 12,9% уставного капитала в компании. Доля Росимущества в «Русгидро» превышает 60,5%.
Кроме кредитного рейтинга S&P повысил и долгосрочный рейтинг компании по национальной шкале с ruAA до ruAA+.
«Основываясь на сильных производственных и финансовых результатах 2016 года, мы обязательно продолжим работу по повышению финансовой устойчивости, прозрачности и эффективности деятельности «РусГидро», — заявил гендиректор компании Николай Шульгинов — Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы и в дальнейшем подтвердить высокий уровень доверия к нам как надежной государственной электроэнергетической компании».
По мнению первого вице-президента «Газпромбанка» Дениса Шулакова, повышение рейтинга, скорее всего, связано с произошедшими серьезными улучшениями, как в производственной, так и в финансовой деятельности «Русгидро», а также со структурными изменениями в компании.
Ранее сообщалось, что чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в 2016 году выросло по сравнению с 2015-м почти на 50% - до 39,75 млрд рублей. Это связано с ростом выработки на гидроэлектростанциях (ГЭС), принадлежащих компании, и оптимизацией затрат. В Городецком районе Нижегородской области на Волге работает ГЭС, которая является филиалом «Русгидро». В прошлом году она увеличила выработку электроэнергии на 28%.