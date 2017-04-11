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При расселении ветхого жилья в Карелии будут учитывать нужды каждой семьи
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Фото: rg.ru
При расселении ветхого жилья в Карелии будут учитывать нужды каждой семьи
Сегодня, 13:25Автор: Светлана Павлова
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