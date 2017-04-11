При расселении ветхого жилья в Карелии будут учитывать нужды каждой семьи

При расселении ветхого жилья в Карелии будут учитывать нужды каждой семьи

При расселении ветхого жилья в Карелии будут учитываться нужды и пожелания каждой конкретной семьи, сообщили "Новые известия".

"Кроме того, для новоселов предусмотрена материальная поддержка из федерального и регионального бюджетов, а также льготы по ипотечному кредитованию", - рассказал "Новым Известиям" врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

Для решения больной для региона проблемы в Карелии решили развивать строительство деревянных домов. Перед началом реализации проекта собираются протестировать подобный формат на 30 добровольцах, поиском которых занимаются в данный момент. Будут ли развивать строительство именно деревянного жилья для переселенцев из ветхих домов, станет ясно после оценки новых квартир первыми жильцами.

Отмечается, что в случае успеха программу будут финансировать из федерального и регионального бюджетов. Кроме того, новоселы смогут оформить ипотеку по выгодным условиям, которые собирается предоставить АФК "Система".

При строительстве каждый дом будет спроектирован индивидуально - в зависимости от пожеланий переезжающей семьи. При этом никого не будут переселять насильно, без опроса жильцов ветхого жилья.