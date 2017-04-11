Фото: kpcdn.net
Оглашение приговора Хуруджи в Ростове отсрочили на неделю
Сегодня, 16:15Автор: Светлана Павлова
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Ворошиловский суд в Ростове-на-Дону перенес на неделю оглашение приговора главам компании "Энергия" Александру Хуруджи и Сергею Конопскому, эти данные опубликовала RostovGazeta.
"Очередное судебное заседание состоялось в понедельник. Все ожидали, что станет известен приговор, однако обвиняемые получили возможность сказать последнее слово", - говорится в публикации.
По данным RostovGazeta, заседание завершилось за 15 минут. Бизнесмены в своей речи не стали затрагивать аспекты обвинения. Они обратились к людям, которые оказывают им поддержку. Подсудимые поблагодарили своих защитников.
Ранее экспертиза подтвердила факт и размер ущерба. Однако фигуранты снова заявили, что дело сфабриковано.
Хуруджи и Конопский обвиняются в мошенничестве. Каждому из них грозит до 10 лет заключения.
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