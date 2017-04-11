Никита Михалков основал миллионный бизнес за счет бедных поэтов

Кинорежиссер Никита Михалков образовал Российский союз правообладателей (РСП). Предполагалось, что его миссией станет защита авторских прав и отслеживание случаев невыплаты авторам положенных денег. Однако законных гонораров поэты не видят, а директор РСП Андрей Кричевский не дает никаких комментариев об их судьбе.

Как удалось выяснить «Новым известиям», на уровень жизни авторов образование в России РСП не повлияло. Поэт-песенник Сергей Алиханов, написавший тексты к хитам Аллы Пугачевой, Димы Билана и других популярных певцов, в 70-летнем возрасте обитает в маленькой двухкомнатной квартире. В месяц ему приходит всего около двух-трех тысяч рублей в качестве гонораров – и это итог за всю жизнь, за которую он написал более 500 текстов к песням.

С исчезновением СССР ниша на рынке авторских прав закрепилась за Российским авторским обществом (РАО), которое оказалось не способно защищать интересы авторов. Тогда Михалков выступил с идеей учредить РСП. Финансовым костяком для нового сообщества выступил налог в 1%, введенный на все импортируемые в Россию диски и воспроизводящую их технику. Однако по какой-то причине доля авторских гонораров, оседающая в РСП, в уставе оказалась не установлена. Как и то, по каким внутренним распоряжениям Союз правообладателей распределяет авторские деньги.

В кошелек руководства РСП, не говоря о налоге, дополнительно идут 15% «на собственные нужды союза», а еще 20% перенаправляются в дружественные фонды.

Свое место в верхах РСП есть и у сына Михалкова – Артема. Несложно догадаться, что доходы в таком семейном бизнесе весьма далеки от среднестатистических зарплат. Артем не так давно стал хозяином элитного участка земли в Москве, на который израсходовал 150 миллионов рублей. Жизнь самого Никиты Сергеевича уже давно напоминает не современность, а быт высшего дворянства царской России. Например, Михалков приобрел 100 гектаров виноградника в итальянской Тоскане – регионе, куда стекается вся мировая элита. Каждая сотка земли под виноградом стоит 100 тысяч евро, а марка вина «12», производимого там же, обитает только в закрытых буфетах Кремля и на столах отечественных «хозяев жизни».

Также по информации "Новых ведомостей" деньги авторов идут не только на красивую жизнь, но и на лоббирование политических интересов Михалкова через депутатов разных уровней, а также путем сотрудничества с бывшими и действующими силовиками через общественные организации. Например, с помощью такой, как "Офицеры России". Михалков через отставных и действующих силовиков, в том числе, следит и за правильным расходованием финансовых схем РАО.

Ближайший сподвижник Михалкова по имени Андрей Кричевский отвечает за бесперебойную работу механизма империи. РАО, ВОИС, РСП и ФГУП «Мелодия» - самые прибыльные «защищающие» авторов компании – находятся в его подчинении. Помимо прочего, он отвечает и за соответствие произведений правильной идеологии, а в случае чего – ставит авторов на место. При этом остается туманной судьба денег, за которые официально берутся отвечать больше и больше компаний. Попытки поэтов выяснить, кто вместо них получает их гонорары, приводят только к полному игнорированию со стороны боссов бизнеса.