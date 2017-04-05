Приговор Хуруджи вынесут в Ростове 24 апреля

Приговор по делу против АО "Энергия" вынесет Ворошиловский суд Ростова-на-Дону 24 апреля, эти сведения опубликовала RostovGazeta.

На протяжение всего дела процесс широко освещался в прессе, в соцсетях тоже появлялось не мало обсуждений. Между тем, главный аспект громкого дела остался за пределами внимания читателей.

В результате преступной схемы, разработанной обвиняемыми, в квитанциях дончан за потребленную электроэнергию могли оказаться почти полмиллиарда рублей, полученными АО "Энергия" путем мошенничества.

По информации RostovGazeta, Александр Хуруджи и Сергей Конопский, которым вменяются 3 статьи за незаконное предпринимательство, мошенничество и легализация средств, полученных преступным путем, могут получить до 10 лет лишения свободы.

Российская газета провела анализ деятельности АО "Энергия" и сделала вывод, что определенные вопросы вызывают как сама сделка, так и мероприятия по установке и оформлению нового оборудования.

Злоумышленники разработали схему, в рамках которой значительно увеличили объемы передаваемой энергии. Преступления подобного рода не новость для России, аналогичные схемы уже имели место.

Как писала Российская газета, в 2014 году дело возбудили против трех тверских компаний, которые на завышении тарифов за транзит электроэнергии заработали 630 миллионов рублей. При этом для вывода средств за пределы России обвиняемые использовали зарубежную компанию, с которой у них якобы был контракт.