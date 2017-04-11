Первый на Ставрополье завод сухофруктов возведут в краевом агропромпарке

Первый на Ставрополье завод сухофруктов возведут в краевом агропромпарке

В Ставропольском крае запланировано построить предприятие по глубокой переработке кукурузы и изготовлению сублимированной продукции, появится оно в агропромпарке "Ставрополье", сообщает Newstracker со ссылкой слова главы компании "Агрико" Владимира Бовина.

"Парк находится в Минераловодском районе. В данный момент здесь функционирует плодоовощной комплекс. Планируется построить мясоперерабатывающее предприятие", - сказано в сообщении.

Бовин отметил, что компания может взять партнеров в различные организации парка, в том числе на завод по глубокой переработке кукурузы.

Кроме того, в текущем месяце было подписано соглашение между главой региона и председателем правления "Россельхозбанка". В результате власти будут помогать резидентам с субсидиями, банк - в обеспечении инвесткредитования проекта.

По информации Newstracker, "Россельхозбанк" в 2017 году планирует инвестировать 13 миллиардов рублей в регион.

Уточняется, что банк уже имеет опыт сотрудничества с АПП "Ставрополье".