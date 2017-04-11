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Первый на Ставрополье завод сухофруктов возведут в краевом агропромпарке
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Фото: gastronom.ru
Первый на Ставрополье завод сухофруктов возведут в краевом агропромпарке
Вчера, 08:20Автор: Светлана Павлова
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