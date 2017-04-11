Врио Карелии Артур Парфенчиков получил положительные оценки политологов

Эксперты в лице политолога Андрея Тихонова и главы «Политической экспертной группы» Константина Калачева дали положительную оценку деятельности Артура Парфенчикова на должности врио губернатора Карелии.

Они считают, что у Парфенчикова высокие шансы быть избранным на пост губернатора, поскольку он показал себя как уверенный политик, умеющий решать трудные проблемы.

В соответствии с рейтингом влияния глав регионов РФ, составленным Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), врио губернатора Карелии Артур Парфенчиков занял 45 место. Его рейтинг подскочил на четыре пункта.

Как сообщают «Новые Известия», оценка АПЭК совпала с той, которую ранее дал новому главе Карелии Фонд «Петербургская политика». Эксперты отметили, что Артур Парфенчиков после своего назначения быстро освоился, включился в работу и предложил новые методы решения проблем, добившись ощутимых результатов. Главная черта нового главы - открытость к диалогу со всеми: с предпринимателями, обществом и элитой.

Парфенчиков сумел решить давнюю проблему вокруг Сунского бора, которая заключалась в противостоянии местных жителей с разработчиками песчано-гравийного карьера. Люди выступили за сохранение Сунского бора, который мог быть уничтожен действием строительной компании. Противостояние длилось девять месяцев. Казалось, что вот-вот сорвутся контракт с инвестором и строительство федеральной трассы. Парфенчикову удалось договориться с противоборствующими сторонами и предложить решение, которое всех устроило. Компании был предоставлен другой участок для работы, и бор был спасен.

Деятельность врио главы Карелии показала, что он умеет решать проблемы любой сложности, включая те, с которыми не справился его предшественник Александр Худилайнен. В период работы бывшего губернатора застройщик сорвал сроки на расселение людей из аварийного и ветхого жилья. Теперь Артур Парфенчиков поставил застройщикам жесткие условия: возвести новые дома, а жители должны контролировать процесс постройки и предлагать свои коррективы.

Артур Парфенчиков получил высокую оценку от политолога Андрея Тихонова. Эксперт подчеркнул, что новый глава Карелии проанализировал ошибки и недочеты своего предшественника и руководствовался новыми методами. Основное качество нового главы - оперативность в решении трудных задач, таких, как ситуация вокруг Сунского бора.