В Турции продлили для россиян срок безвизового пребывания в стране

Правительство Турции решило продлить максимальный срок безвизового пребывания россиян с 60 до 90 дней.

Ранее в СМИ со ссылкой на Росавиация появились сообщения, что чартерные авиарейсы между Россией и Турцией могут быть отменить. Видимо, власти Турции надеются, что их решение поможет сохранить интерес отдыхающих россиян к их стране.