В Турции продлили для россиян срок безвизового пребывания в стране
Сегодня, 09:36В миреАвтор: Станислав ЛопатинФото: vegastravel.ru
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Правительство Турции решило продлить максимальный срок безвизового пребывания россиян с 60 до 90 дней.
Такую новость журналистам сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает «РИА Новости» со ссылкой на газету Sabah.
«Россияне смогут теперь находиться в Турции без визы 90 дней», – процитировало слова чиновника турецкое издание.
Ранее в СМИ со ссылкой на Росавиация появились сообщения, что чартерные авиарейсы между Россией и Турцией могут быть отменить. Видимо, власти Турции надеются, что их решение поможет сохранить интерес отдыхающих россиян к их стране.
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