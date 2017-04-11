Яндекс планирует взимать плату за свои сервисы «Навигатор» и «Карты»

В самое ближайшее время Яндекс намерен перейти к монетизации своих геосервисов «Яндекс. Навигатор» и «Яндекс. Карты». Пока речь идет о коммерческом использовании соответствующих приложений.

Фото: yandex.ru/maps

Как сообщает «Коммерсантъ», готовиться к взиманию платы в Яндексе начнут уже с 1 мая. Сначала плата будет введена в Навигаторе, а потом и в Картах. В дальнейшем для использования этих сервисов потребуется соответствующая лицензия, а в дальнейшем и ежемесячная плата. В первую очередь эти нововведения нацелены на службы такси, экспедиторов и курьеров, а также грузоперевозчиков. Как поясняют в таксомоторных компаниях размер ежемесячной платы с одной компании может составлять десятки тысяч рублей.

Между тем, по мнению источника «Коммерсанта», в компании Яндекс сильно рискуют, ведь пользователи легко могут перейти на другие приложения. В частности они могут массового переключиться на «Google. Навигатор» или «2ГИС».

Эксперты при этом отмечают уникальность продукта от Яндекса – здесь четко работает сервис автомобильных пробок, который не только оценивает степень затрудненности движения на конкретном участке, но и выстраивает альтернативный маршрут.

Впрочем, представители таксмоторных компаний считают, что с оттоком клиентов от этого сервиса, качество прогнозов по автопробкам сразу снизится. Дело в том, что система получает данные о затруднениях в движении на автомобильных дорогах от самих водителей, подключенных к этим сервисам.