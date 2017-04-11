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Яндекс планирует взимать плату за свои сервисы «Навигатор» и «Карты»
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Фото: http://androidni.ru
Яндекс планирует взимать плату за свои сервисы «Навигатор» и «Карты»
Сегодня, 00:43ТехнологииАвтор: Сергей Матанцев
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