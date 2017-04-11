Систему С-500 не будут испытывать на полигоне Капустин Яр

Астраханский полигон не сможет стать местом испытаний новейшего комплекса С-500 поскольку здесь действуют ограничения по дальности стрельбы.

Испытания в боевых условиях скорее всего проведут в Казахстане. На полигоне Сары-Шаган существуют все условия для обеспечения работы зенитного ракетного комплекса С-500 «в боевых условиях» со стрельбой на максимальную дальность по реальным целям.

Как сообщает портал «Популярная механика» со ссылкой на информацию ТАСС, система С-500 будет рассчитана на срок службы как минимум 25 лет. Основной задачей комплекса С-500 является борьба с баллистическими ракетами средней дальности и межконтинентальными баллистическими ракетами. Ракеты комплекса С-500 оснащены маневрирующими кинетическими блоками и собственными радиолокационными станциями. Они способны сбивать ракеты на высоте 200 километров.