Систему С-500 не будут испытывать на полигоне Капустин Яр

Испытания в боевых условиях скорее всего проведут в Казахстане. На полигоне Сары-Шаган существуют все условия для обеспечения работы зенитного ракетного комплекса С-500 «в боевых условиях» со стрельбой на максимальную дальность по реальным целям.
Как сообщает портал «Популярная механика» со ссылкой на информацию ТАСС, система С-500 будет рассчитана на срок службы как минимум 25 лет. Основной задачей комплекса С-500 является борьба с баллистическими ракетами средней дальности и межконтинентальными баллистическими ракетами. Ракеты комплекса С-500 оснащены маневрирующими кинетическими блоками и собственными радиолокационными станциями. Они способны сбивать ракеты на высоте 200 километров.
Все работы по государственным испытаниям системы планируется завершить в нынешнем году. После этого С-500 поступит на вооружение в Воздушно-космические силы в ближайшее время.