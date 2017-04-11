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Систему С-500 не будут испытывать на полигоне Капустин Яр
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Систему С-500 не будут испытывать на полигоне Капустин Яр
Сегодня, 01:43ТехнологииАвтор: Сергей МатанцевФото: popmech.ru
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