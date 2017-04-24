Наргиза Бабаханова стала второй на Кубке России по борьбе на поясах

20-летняя воспитанница региональной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва до этого неоднократно становилась призером юношеских и юниорских соревнований. В ее копилке даже есть медаль с первенстве планеты-2014 среди девушек.
На Кубке России-2017 Наргиза выступала в весовой категории до 52 килограммов. Она одержала верх в двух поединках перед полуфиналом, в котором также победила - досрочно. Но в финале ее более опытная и возрастная соперница, действующая чемпионка мира Камилла Елисеева не оставила Наргизе шансов. В итоге у волгоградки серебряная медаль.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в облкомитете физической культуры и спорта, воспитаннице Михаила Кравченко и Владимира Мерзлякова уже в июне предстоит чемпионат России, который пройдет в Черкесске.