Юниорское первенство России по плаванию для волгоградцев стало урожайным

Юные волгоградские пловцы на водных дорожках завоевали 14 медалей разного достоинства и стали одними из лидеров в медальном зачете.

Побороться за медали в бассейн пензенского Дворца водного спорта «Сура» приехали почти 800 пловцов (юноши 17-18-ти, девушки 15-17-ти лет) из 60 городов России. Волгоградцы подтвердили высокий уровень местной школы плавания, завоевав сразу три медали высшей пробы, семь серебряных и четыре бронзовые, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в областном комитете по физической культуре и спорту.

Первым на стометровке стал спинист Павел Татаренко, он также получил серебряную награду за финальный заплыв на отрезке вдвое длиннее. Золотую медаль завоевала и Марина Намазова, показавшая лучшее время на дистанции 400 метров комплексным плаванием, а на двухстометровке баттерфляем она стала второй. Порадовала своих болельщиков и Марина Кравченко, первой коснувшись бортика на дистанции в 50 метров на спине.

Успех волгоградской команды укрепила кролистка Яна Курцева - она привезла домой две бронзовых и одну серебряную медаль, завоеванные на дистанциях 1500, 800 и 400 метров. Дважды стал вторым на отрезках 50 и 100 метров брассист Даниил Китов.

Призерами первенства стали также Дарья Гутова, Денис Лобачев и Екатерина Зотова в своих индивидуальных видах программы.