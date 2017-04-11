Ежегодный спортивный марафон в честь Дня победы стартует в Волгограде 7 мая

Забег посвящен не только 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, но и памяти мастера спорта СССР Бориса Гришаева.

Организатором массового легкоатлетического забега стала региональная общественная организация «Волгоградский марафон». Ожидается, что в забеге примут участие более 1 000 человек из Волгограда и районов области. Дистанции заявлены разные, поэтому каждый сможет выбрать себе испытание по силам: кроме собственно марафона и такой же эстафеты на 42 км, пройдут индивидуальные забеги на 21 и 10 км, а также детский и массовый забег на 1 000 м.

Одновременно с дистанциями для любителей, 7 мая пройдет и чемпионат России по марафонскому бегу для профессионалов. Причем стартовать все будут одновременно, то есть рядом друг с другом будут бежать именитые спортсмены и обычные горожане.