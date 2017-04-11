Шахматы волгоградских ребят стали золотыми

В черноморском Лоо юные шахматисты Волгограда взяли золото в первом из 4-х видов состязательной программы - в решении шахматных композиций.

В курортном поселке уже в который раз проходит детско-юношеское первенство России по шахматам. Принять участие в соревнованиях, которые как правило длятся около двух недель, приехали порядка полутора тысяч молодых претендентов со всей страны сразу в нескольких возрастных категориях.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете физической культуры и спорта Волгоградской области, эти состязания являются отборочными на ряд официальных международных стартов календарного года.

На участие в нынешнем турнире заявилось почти 200 ребят. Юноши и девушки уже определили шесть чемпионов в трех возрастных категориях. Путь к чемпионству был долгим и трудным. 4-х туровое испытание предполагало сражение с «виртуальным противником». Необходимо было уложиться в определенный отрезок времени при выполнении специальных шахматных задач и этюдов.

Первые турниры по решению шахматных композиций в курортно-спортивном комплексе «АкваЛоо» закончились победой двух волгоградских мальчишек. В категории до 17 лет ожидаемую победу одержал 15-летний член юниорской сборной России Данила Павлов. Не смотря на столь юный возраст на его счету много серьезных международных достижений.

А второе золото стало для всех настоящим сюрпризом. Преподнес его воспитанник ДЮСШ №20 11-летний Максим Романов.В группе, где между собой соревновались почти 50 шахматистов он набрал 53 очка за самое короткое время.