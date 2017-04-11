Волгоградская теннисистка Наталья Вихлянцева начала грунтовый сезон

На грунтовом покрытии турнира в Штутгарте в первом раунде квалификации 22 апреля Вихлянцева за один час восемь минут не оставила шансов 124-му номеру рейтинга WTA британке Наоми Броади 6:3, 6:4.
Однако уже во втором раунде соревнований Вихлянцевой пришлось зачехлить ракетку. Накануне ей противостояла 50-я ракетка мира Елена Остапенко из Латвии. Матч, как это часто бывает на грунте, получился с большим количеством брейков: 6:3 в пользу Остапенко. Она же одержала победу со счетом 6:4, 6:3.
В ближайших планах Вихлянцевой принять участие в нескольких турнирах на грунте, которые станут подготовкой к Rolland Garros – второму по счету в сезоне турниру Большого шлема. Он пройдет с 28 мая по 11 июня на грунтовых кортах Парижа. В заявке на турнир 108 теннисисток, из них 9 россиянок, в том числе Наталья Вихлянцева.