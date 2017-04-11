«Ротор» и «Сочи» повторили результат матча сборных России и Бельгии - 3:3

Сегодня в рамках 24-го тура первенства страны по футболу в зоне «Юг» второго дивизиона «Ротор-Волгоград» на выезде на сочинском стадионе «Фишт» сыграл вничью с местным клубом «Сочи» - 3:3.

Это был второй тестовый матч на олимпийском стадионе перед Кубком Конфедераций. Первая встреча состоялась между сборными России и Бельгии 29 марта. Что примечательно - оба матча завершились ничьей с одинаковым счетом 3:3.

Соперник волгоградцев после неудачного старта в первой части нынешнего первенства (из-за чего у «Сочи» даже сменился наставник) значительно усилил состав в межсезонье и в весенней серии еще ни разу не проиграл, одержав в шести матчах пять побед и одну игру свел вничью. Предыдущая встреча наших футболистов с командой города-курорта, которая проходила на волгоградском стадионе «Олимпия», завершилась с разгромным счетом 4:1 в пользу волгоградцев.

Фото: vk.com/rotorfc

Сегодняшняя игра была очень важна для волгоградцев – задача минимум не потерять очки, ведь закрепившись на первой строчке турнирной таблице, «Ротор» явно дал понять соперникам, что в следующем сезоне намерен играть в первом дивизионе ФНЛ.

Но и сочинцы были не настроены сдаваться. Матч проходил в равной упорной борьбе. Отметим, что при этом южане были на шаг впереди волгоградцев, нашей команде приходилось постоянно отыгрываться.

Счет в матче уже на 5-й минуте открыл Николай Гиоргобиани, «Ротору» потребовалось целых полчаса, чтобы сравнять счет. Это на 35-й минуте сделал Илья Ионов. На перерыв команды так и ушли со счетом 1:1.

Второй период начался с яростного прессинга хозяев поля. В его первой половине голы сыпались как из рога изобилия. Уже на 50-й минуте Марат Сафин забил в ворота волгоградцев красивый гол головой. Спустя 8 минут, в своей штрафной площадке некорректно прервал атаку «Ротора» защитник клуба «Сочи». Сергей Сечин четко реализовал пенальти – на табло 2:2.

Южане бросились отыгрывать упущенное преимущество, и через 3 минуты Марат Сафин оформил дубль. «Сочи» вновь впереди. Но еще через 3 минуты Евгений Стуканов поставил точку в этом матче – 3:3. Ничейный счет так и продержался до конца матча.

Причем, по мнению некоторых болельщиков, волгоградцы в конце игры явно старались удержать счет ничейным, дабы получить на выезде 1 очко.