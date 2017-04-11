«Ротор-Волгоград» - «Сочи»: исторический матч на олимпийском «Фиште»

23 апреля в рамках 24-го тура второго дивизиона зоны «Юг» первенства страны по футболу волгоградская команда проведет игру на выезде. Соперником «Ротора» станет «Сочи», которую от волгоградцев -лидеров турнирной таблицы отделяет всего две строчки и 15 очков.

Матч пройдет на олимпийском стадионе «Фишт» и станет второй официальной встречей на арене чемпионата мира-2018 (первая состоялась между сборными России и Бельгии 28 марта) и первой - среди клубных команд. Так что предстоящую игру можно назвать в каком-то смысле исторической и футболистам «Ротора» придется доказать, что они по праву претендуют на выход в первый дивизон ПФЛ.

Тем более, что соперник волгоградцев после неудачного старта в первой части нынешнего первенства (из-за чего у «Сочи» даже сменился наставник) в весенней серии еще ни разу не проиграл, одержав в шести матчах пять побед и одну игру свел вничью. Предыдущая встреча наших футболистов с командой города-курорта, которая проходила на волгоградском стадионе «Олимпия», завершилась с разгромным счетом 4:1 в пользу волгоградцев.