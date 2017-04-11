Определились соперники юношеской футбольной команды «Ротор»

Финальный тур первенства России среди команд спортивных школ пройдет с 1 по 13 мая в краснодарском Крымске.

На днях в Московском Доме футбола прошла жеребьевка участников финального тура первенства России среди воспитанников спортшкол 2003 года рождения. В заключительном турнире примут участие 20 лучших команд страны.