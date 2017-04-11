Определились соперники юношеской футбольной команды «Ротор»
Сегодня, 10:11СпортАвтор: Марина ДорошеваФото: volgasib.ru
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Финальный тур первенства России среди команд спортивных школ пройдет с 1 по 13 мая в краснодарском Крымске.
На днях в Московском Доме футбола прошла жеребьевка участников финального тура первенства России среди воспитанников спортшкол 2003 года рождения. В заключительном турнире примут участие 20 лучших команд страны.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе футбольного клуба «Ротор—Волгоград», названы соперники команды по группе. В финальном турнире первенства «Ротор — 2003» выйдет на поле против сверстников из «Тюмени», махачкалинского «Анжи», московского «Динамо» и казанского «Рубина».
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