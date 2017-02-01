Антонина Кривошапка призналась в нарушении антидопинговых правил

В среду, 19 апреля, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что волгоградская спортсменка Антонина Кривошапка признала себя виновной в нарушении антидопинговых правил на летней Олимпиаде 2012 года.

Повторная проверка пробы спортсменки, отобранной на Играх в Лондоне, показала положительный результат на наличие дегидрохлорметилтестостерона (класс S1 Запрещенного списка), сообщается в пресс-релизе ВФЛА.

Ранее Международный олимпийский комитет из-за положительной допинг-пробы лишил бегунью серебряной медали Игр 2012 года в Лондоне, а вместе с ней и всю женскую эстафетную команду в беге 4х400 м.

Легкоатлетка дисквалифицирована на 2 года (с 7 сентября 2016 года – даты начала временного отстранения – по 6 сентября 2018 года).

Аннулированию подлежат результаты спортсменки, достигнутые в период с 11 августа 2012 года по 10 августа 2014 года.

Добровольное признание санкций ратифицировано Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА.

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