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Антонина Кривошапка призналась в нарушении антидопинговых правил
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Антонина Кривошапка призналась в нарушении антидопинговых правил
19 апреля, 14:08СпортАвтор: Станислав ЛопатинФото: sport-express.ru
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