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Волгоградские пловцы взяли три призовые медали на чемпионате России
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Волгоградские пловцы взяли три призовые медали на чемпионате России
18 апреля, 07:43СпортАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области/ volgograd.ru
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