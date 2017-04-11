Волгоградские пловцы взяли три призовые медали на чемпионате России

Одна золотая и две серебряные медали – с таким результатом на чемпионате России по плаванию выступили волгоградские пловцы.

В соревнованиях, которые проходили в Москве, приняли участие спортсмены из 60 регионов страны.

Как сообщили в комитете физической культуры и спорта Волгоградской области, наши пловцы отличились на чемпионате. 21-летний Евгений Седов, чемпион мира-2014, двукратный чемпион Европы-2015, завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем. Также он стал обладателем серебряной награды на дистанции 50 метров стилем баттерфляй.

Еще одну серебряную медаль чемпионата страны завоевала на стометровке спортсмен-инструктор регионального профильного ЦСП и бронзовая медалистка Евро-2015 Наталья Ивантеева.