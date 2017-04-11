"Мото-синдром-2017" на трассе "Максимка"

Соревнования по мото- и квадрокроссу пройдут 23 апреля в Советском районе Волгограда.

Федерация мотоциклетного спорта Волгоградской области и спортивно-технический клуб "АЛиГ" при поддержке обладминистрации и мэрии Волгограда подготовили для волгоградцев настоящее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя. Как сообщили ИА "НовостиВолгограда.ру" организаторы праздника, гостей ждет насыщенная и зрелищная программа.

Для всех, кто придет поболеть за спортсменов, будет работать выставка современных внедорожников и байков, пройдут соревнования по паркуру и автомодельному спорту, выступят кудоисты и сыграют рок-музыканты. В течение всего дня желающие могут принять участие в тест-драйве квадроциклов и сигвейев.