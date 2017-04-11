"Мото-синдром-2017" на трассе "Максимка"
18 апреля, 15:28СпортАвтор: Марина ДорошеваФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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Соревнования по мото- и квадрокроссу пройдут 23 апреля в Советском районе Волгограда.
Федерация мотоциклетного спорта Волгоградской области и спортивно-технический клуб "АЛиГ" при поддержке обладминистрации и мэрии Волгограда подготовили для волгоградцев настоящее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя. Как сообщили ИА "НовостиВолгограда.ру" организаторы праздника, гостей ждет насыщенная и зрелищная программа.
Для всех, кто придет поболеть за спортсменов, будет работать выставка современных внедорожников и байков, пройдут соревнования по паркуру и автомодельному спорту, выступят кудоисты и сыграют рок-музыканты. В течение всего дня желающие могут принять участие в тест-драйве квадроциклов и сигвейев.
Открытие соревнований пройдет в 12.00, а завершится программа вечером грандиозным файер-шоу.
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