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"Мото-синдром-2017" на трассе "Максимка"
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Dsc 1969
"Мото-синдром-2017" на трассе "Максимка"
18 апреля, 15:28СпортАвтор: Марина ДорошеваФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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