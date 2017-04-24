Фото: omskportal.ru
Воспитателем года в областном конкурсе стала педагог из Волгограда
Сегодня, 07:32ОбществоАвтор: Марина Дорошева
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«Хрустальную жемчужину» - символ профессионализма в педагогике получила Елена Орлова, которой предстоит защитить честь нашего региона на Всероссийском «Воспитатель года–2017».
Елена работает воспитателем в детском саду №12 Советского района. Всего в конкурсе приняли участие 27 педагогов дошкольного образования, стаж работы участниц конкурса варьировался от 2 до 26 лет.
Второе место заняла воспитатель из Городищенского района Елена Дубровина, а третье - педагог дошкольного образования из Алексеевки Майя Селиванова.
Как отметили в областном комитете образования, со временем система дошкольного образования должна стать самостоятельным сегментом и именно такие высококвалифицированные педагоги способны работать и развиваться при новых федеральных стандартах обучения.
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