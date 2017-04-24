Воспитателем года в областном конкурсе стала педагог из Волгограда

Воспитателем года в областном конкурсе стала педагог из Волгограда

«Хрустальную жемчужину» - символ профессионализма в педагогике получила Елена Орлова, которой предстоит защитить честь нашего региона на Всероссийском «Воспитатель года–2017».

Елена работает воспитателем в детском саду №12 Советского района. Всего в конкурсе приняли участие 27 педагогов дошкольного образования, стаж работы участниц конкурса варьировался от 2 до 26 лет.

Второе место заняла воспитатель из Городищенского района Елена Дубровина, а третье - педагог дошкольного образования из Алексеевки Майя Селиванова.