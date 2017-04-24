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Воспитателем года в областном конкурсе стала педагог из Волгограда
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Фото: omskportal.ru
Воспитателем года в областном конкурсе стала педагог из Волгограда
Сегодня, 07:32ОбществоАвтор: Марина Дорошева
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