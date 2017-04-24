Волгоград присоединился к всероссийской акции «Бессмертный полк»

Все вопросы, просьбы о помощи можно адресовать волонтерам по ходу движения колонны. А уже сейчас получить полную информацию можно по телефону горячей линии 8-800-500-46-49.
Во время движения колонны будут приняты повышенные меры безопасности. Войти в колонну можно будет только через рамки металлодетекторов в двух местах – на месте сбора на площади Ленина и у подножия Мамаева кургана.
Как сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе региональной администрации, уже сейчас идет подготовка 200 волонтеров для сопровождения колонны «Бессмертного полка».
В прошлом году с портретами своих родственников-фронтовиков по улицам города-героя Волгограда прошли около 50 тысяч жителей. Еще столько же прошли в колоннах «Бессмертного полка» в городах, райцентрах и поселках области. Планируется, что в этом году в акции примет участие еще больше жителей Волгоградской области.