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Волгоград присоединился к всероссийской акции «Бессмертный полк»
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Волгоград присоединился к всероссийской акции «Бессмертный полк»
Сегодня, 08:02ОбществоАвтор: Сергей МатанцевФото: vrntsv.livejournal.com
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