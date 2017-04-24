Волгоград присоединился к всероссийской акции «Бессмертный полк»

9 мая по улицам Волгограда пройдет колонна «Бессмертного полка». Начало движения в 12-00 от площади Ленина. Далее колонна будет двигаться по проспекту Ленина до Мамаева кургана.

Все вопросы, просьбы о помощи можно адресовать волонтерам по ходу движения колонны. А уже сейчас получить полную информацию можно по телефону горячей линии 8-800-500-46-49.

Во время движения колонны будут приняты повышенные меры безопасности. Войти в колонну можно будет только через рамки металлодетекторов в двух местах – на месте сбора на площади Ленина и у подножия Мамаева кургана.

Как сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе региональной администрации, уже сейчас идет подготовка 200 волонтеров для сопровождения колонны «Бессмертного полка».