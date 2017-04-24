Выходные в Волгограде будут теплыми и солнечными

В последние дни апреля погода наконец-то побалует жителей Волгограда и области долгожданным весенним теплом.

В пятницу в Волгограде ни днем, ни ночью осадков не будет. Ветер — южный или юго-восточный, порывы до 18 м/с. Столбик термометра днем поднимется до +22°С.

Такая же теплая погода продержится в Волгограде и в уикэнд: и в субботу, и в воскресенье днем воздух прогреется до +24°С. Ночью будет все же еще прохладно: +8... +10°С.

Жители Волгоградской области также могут в эти выходные смело оставить зонтики дома — осадков не предвидится! Зато приятно обогреет южный и юго-восточный ветер, правда достаточно сильный - 7-12 м/c.

Сегодня и в выходные температура воздуха по области +15... +20°С, а местами и до +25°С. Ночью будет: +5... +10°С, но в некоторых районах — не выше +1°С!