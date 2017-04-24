В волжском парке пожарные посоревнуются в скорости тушения костров
Сегодня, 07:45ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: arh112.ru
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В субботу, 29 апреля, в Волжском пройдут городские соревнования по пожарному кроссфиту.
Мероприятие приурочено к 368-ой годовщине со дня образования пожарной охраны России.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе городской администрации, соревнования начнутся в 10 часов утра в парке «Волжский». В них примут участие пожарно-спасательные подразделения всех видов.
Участникам кроссфита предстоит соревноваться в скорости надевания экипировки, тушении пожаров, толкании пожарной техники, перемещении раненого на носилках.
Кроме того, организаторы проведут детские конкурсы и викторины на противопожарную тематику, продемонстрируют образцы пожарной техники.
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