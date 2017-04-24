В волжском парке пожарные посоревнуются в скорости тушения костров

В субботу, 29 апреля, в Волжском пройдут городские соревнования по пожарному кроссфиту.

Мероприятие приурочено к 368-ой годовщине со дня образования пожарной охраны России.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе городской администрации, соревнования начнутся в 10 часов утра в парке «Волжский». В них примут участие пожарно-спасательные подразделения всех видов.

Участникам кроссфита предстоит соревноваться в скорости надевания экипировки, тушении пожаров, толкании пожарной техники, перемещении раненого на носилках.