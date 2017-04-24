Проект «Экодвор» познакомит волгоградцев с принципом умного потребления

В субботний полдень, тех, кто решит присоединиться к общероссийскому проекту, ждет много всего полезного и интересного в сквере им. Саши Филиппова.

В программе мероприятия - бесплатная ярмарка полезных вещей. Каждой безделушке или вещи, которая уже не нужна хозяевам, можно дать вторую жизнь. Приносите ее с собой и кто знает, возможно, она обретет нового хозяина. Это могут быть прочитанные книги, раритетная кухонная утварь, одежда в хорошем состоянии, игрушки и много всего другого.