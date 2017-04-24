Первомайские программы Старой Сарепты перенесут волгоградцев в Древнюю Русь

Сразу несколько увлекательных экскурсий и интерактивных программ предлагает жителям Волгограда на майские праздники музей-заповедник «Старая Сарепта».

Первомайские экскурсии начнутся с раритетной программы «Аз да буки». Она рассчитана на школьников. Ребятам обязательно понравится путешествие в древнерусскую школу, - сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в информационном отделе музея-заповедника. Гости смогут почувствовать себя учениками того времени и узнают, откуда и как появились русские школы, какие предметы изучали наши предки и какие виды наказания применялись к нерадивым ученикам.

Любители разгадывать загадки и выпутываться из сложнейших ситуаций с удовольствием сыграют в приключенческо-исторический квест «Золото сарептян». Чтобы найти клад, игрокам придется разгадать массу головоломок и ребусов, вспомнить все, что они знают об истории Сарепты, посетить практически все здания и выставочные залы Сарепты, в поисках тайных посланий и секретов сарептян. Квест пройдет 1, 6 и 7 мая.