Первомайские программы Старой Сарепты перенесут волгоградцев в Древнюю Русь

Первомайские экскурсии начнутся с раритетной программы «Аз да буки». Она рассчитана на школьников. Ребятам обязательно понравится путешествие в древнерусскую школу, - сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в информационном отделе музея-заповедника. Гости смогут почувствовать себя учениками того времени и узнают, откуда и как появились русские школы, какие предметы изучали наши предки и какие виды наказания применялись к нерадивым ученикам.
Любители разгадывать загадки и выпутываться из сложнейших ситуаций с удовольствием сыграют в приключенческо-исторический квест «Золото сарептян». Чтобы найти клад, игрокам придется разгадать массу головоломок и ребусов, вспомнить все, что они знают об истории Сарепты, посетить практически все здания и выставочные залы Сарепты, в поисках тайных посланий и секретов сарептян. Квест пройдет 1, 6 и 7 мая.
Для мальчишек и девчонок в возрасте 5-13 лет воскресным утром пройдет интерактивно-познавательная программа «Игры и игрушки средневековья». Ребят познакомят с забавами давно минувших лет. Они смогут испытать на себе азарт средневековых игр.