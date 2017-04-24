Камышинские байкеры откроют мотосезон под присмотром полиции

В воскресенье, 30 апреля, в Камышине состоится официальное открытие «Мотосезона-2017».

По информации пресс-службы МО МВД «Камышинский»,ожидается, что в мероприятии примут участие более 50 мотолюбителей из Камышина, Волгограда, Волжского, Саратова, Балаково и Санкт-Петербурга.

Они в 12 часов дня соберутся возле историко-краеведческого музея. Затем сопровождаемые полицией мотоциклисты проедут по городу и раздадут водителям транспортных средств листовки с призывом быть внимательными ко всем участникам дорожного движения.