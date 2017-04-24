Камышинские байкеры откроют мотосезон под присмотром полиции
Сегодня, 09:31ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: bnkomi.ru
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В воскресенье, 30 апреля, в Камышине состоится официальное открытие «Мотосезона-2017».
Городской отдел ГИБДД и местный мотоклуб организуют проезд колонны байкеров по главным улицам города.
По информации пресс-службы МО МВД «Камышинский»,ожидается, что в мероприятии примут участие более 50 мотолюбителей из Камышина, Волгограда, Волжского, Саратова, Балаково и Санкт-Петербурга.
Они в 12 часов дня соберутся возле историко-краеведческого музея. Затем сопровождаемые полицией мотоциклисты проедут по городу и раздадут водителям транспортных средств листовки с призывом быть внимательными ко всем участникам дорожного движения.
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