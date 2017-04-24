Жителям региона предлагают четыре новых туристических маршрута

Новые туристические маршруты, охватывающие различные районы области, стали финалистами IV фестиваля-конкурса видеопрезентаций «Диво России — 2017».

Разработаны они были в прошлом году специалистами регионального агентства развития туризма. Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в учреждении, в Светлоярском районе экскурсия «Дорогами мировых религий» охватит мусульманскую мечеть, буддийский храм и православную церковь. Маршрут «Дубовский посад» познакомит жителей и гостей региона с достопримечательностями Дубовского района, а тур «Как за Доном казаки гуляют» - с традициями и обычаями иловлинских казаков.

Откроет же турсезон экскурсия в Калачевский район «Родина не по учебнику. Поселок Пятиморск» - она стала финалистом регионального конкурса Всероссийской туристской премии «Маршрут года». В ходе экскурсии туристы посетят памятник паровозу в поселке Горьковский, музей истории Волго-Донского судоходного канала в поселке Пятиморск, центральный парк и монумент «Соединение фронтов».