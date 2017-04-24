Волгоградцев приглашают на вечер, посвященный творчеству Джоаккино Россини
Сегодня, 07:24ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: koriolan2002.blogspot
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В этом году исполняется 225 лет со дня рождения оперного классика
Великому итальянскому композитору посвящен концерт, подготовленный артистами Волгоградской областной филармонии. Солисты Светлана Катаева, Елена Плешакова, Наталия Семенова, Юлия Почкалова, Александр Еленик и Леонид Маркин исполнят как популярные, так и малоизвестные оперные арии, написанные мастером вокального искусства.
Музыкальная гостиная «Истории из жизни великого итальянца» распахнет свои двери в ДК Профсоюзов 28 апреля в 18.30, сообщается на сайте областного комитета культуры.
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