Волгоград на день станет «танцующим городом»

Танцевальный баттл уличных команд пройдет завтра в парке им.Саши Филиппова - акция приурочена к Международному дню танца.

Фестиваль-конкурс уличных танцев «Танцующий город» приглашает волгоградцев 28 апреля в 16 часов на свое красочное и зажигательное шоу.

Подобный танцевальный марафон проводится в Волгограде впервые, его организатором выступил «Центр развития творчества детей и юношества Ворошиловского района». Как стало известно корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», на уличном танцполе будут представлены все современные направления танца - contemporary dance и dance cover, dancehall и hip-hop, moderne и breakdance, locking и street-show.