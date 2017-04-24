Валентина Гречина: ситуация с обманутыми дольщиками ухудшилась в два раза

К сожалению, обманутых дольщиков в Волгограде становится все больше.

Причины возникновения проблемных недостроенных домов: экономический кризис, переоценка застройщиками своих возможностей, падение покупательской способности. Причины-то разные, но суть одна — остановка строительства и невыполнение обязательств перед дольщиками.

Валентина Гречина, заместитель губернатора Волгоградской области Фото: Наталья Журбина, novostivolgograda.ru

- В сравнении с прошлым годом ситуация ухудшилась в два раза. Сегодня, практически в отношении 7 застройщиков уже проводятся следственные действия и проверочные мероприятия. Мы очень жестко к этому подходим.Валентина Гречина, заместитель губернатора Волгоградской области

К разряду «проблемных домов» относятся те объекты, где застройщики не выполняют своих обязательств по передаче квартир гражданам 9 и более месяцев. Подобные долгострои попадают в официальный реестр Государственного строительного надзора.

- Сейчас 26 таких объектов, - говорит Валентина Гречина. - И к 26 домам еще могут прибавиться порядка 10-ти домов Кировского района, если не решится вопрос.

Но не все так грустно: по информации замгубернатора Волгоградской области, на сегодняшний день планируется, что 15 домов-долгостроев в этом году будут введены в строй.

По итогам 2016 года в регионе завершено строительство 12 проблемных жилых объектов и защищены права 709 дольщиков, а в 2015 году в эксплуатацию было введено 10 долгостроев.

Фото: Наталья Журбина, novostivolgograda.ru

Одной из действенных мер защиты обманутых вкладчиков можно считать недавно принятый областной закон, предусматривающий предоставление земельных участков под застройку в аренду без торгов организациям, взявшим на себя обязательства по завершению строительства.