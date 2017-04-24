Валентина Гречина: ситуация с обманутыми дольщиками ухудшилась в два раза

Причины возникновения проблемных недостроенных домов: экономический кризис, переоценка застройщиками своих возможностей, падение покупательской способности. Причины-то разные, но суть одна — остановка строительства и невыполнение обязательств перед дольщиками.
- В сравнении с прошлым годом ситуация ухудшилась в два раза. Сегодня, практически в отношении 7 застройщиков уже проводятся следственные действия и проверочные мероприятия. Мы очень жестко к этому подходим.Валентина Гречина, заместитель губернатора Волгоградской области
К разряду «проблемных домов» относятся те объекты, где застройщики не выполняют своих обязательств по передаче квартир гражданам 9 и более месяцев. Подобные долгострои попадают в официальный реестр Государственного строительного надзора.
- Сейчас 26 таких объектов, - говорит Валентина Гречина. - И к 26 домам еще могут прибавиться порядка 10-ти домов Кировского района, если не решится вопрос.
Но не все так грустно: по информации замгубернатора Волгоградской области, на сегодняшний день планируется, что 15 домов-долгостроев в этом году будут введены в строй.
По итогам 2016 года в регионе завершено строительство 12 проблемных жилых объектов и защищены права 709 дольщиков, а в 2015 году в эксплуатацию было введено 10 долгостроев.
Одной из действенных мер защиты обманутых вкладчиков можно считать недавно принятый областной закон, предусматривающий предоставление земельных участков под застройку в аренду без торгов организациям, взявшим на себя обязательства по завершению строительства.
- Я думаю, что такие мероприятия совместно с региональными властями должны повысить уровень доверия между участниками рынка долевого строительства. И наряду с другими факторами , такими как снижение ипотечной ставки , должно способствовать росту продаж и увеличение темпа строительства в нашем городе.Алексей Цуканов, генеральный директор волгоградской строительной компании