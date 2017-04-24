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В Волгограде впервые пройдет фестиваль настольных игр «Volga-Game 2017»
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Vidyi nastolnyih igr
В Волгограде впервые пройдет фестиваль настольных игр «Volga-Game 2017»
Сегодня, 12:34ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: cast4cast.ru
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