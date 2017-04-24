В Волгограде впервые пройдет фестиваль настольных игр «Volga-Game 2017»
Сегодня, 12:34ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: cast4cast.ru
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Любителей интеллектуального отдыха ждут турниры по настольным играм, авторским играм, квесты и настольные ролевые игры.
Фестиваль пройдет в крупном ТРЦ в Советском районе Волгограда. В его рамках будет проводится конкурс косплееров по теме «Персонажи игр». Это увлекательное мероприятие сродни маскараду. Костюм можно взять на прокат, а можно изготовить самому.
Кроме того, в течение всего фестивального дня будут работать детские и интерактивные площадки. А награждение победителей пройдет в 17 часов.
Все, кто хочет принять участие в чемпионатах, должен подать заявку по адресу: https://docs.google.com/forms/d/1VAejuoVyp8trmR_EdJZP..
выступить в косплее: https://docs.google.com/forms/d/1tuHfJVEYJb7bnrn298_g..
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