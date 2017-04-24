В Волгограде впервые пройдет фестиваль настольных игр «Volga-Game 2017»

Любителей интеллектуального отдыха ждут турниры по настольным играм, авторским играм, квесты и настольные ролевые игры.

Фестиваль пройдет в крупном ТРЦ в Советском районе Волгограда. В его рамках будет проводится конкурс косплееров по теме «Персонажи игр». Это увлекательное мероприятие сродни маскараду. Костюм можно взять на прокат, а можно изготовить самому.