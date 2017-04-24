В Волгограде стартовали ежегодные соревнования по робототехнике

Участие в IV ежегодных межрегиональных соревнованиях «ROBOMIR» принимают более 30 команд.

Соревнования проходят на базе педуниверситета при поддержке областного комитета молодежной политики. Школьники и представители робототехнических клубов младшей, средней и старшей категории представляют свои изобретения в 7 номинациях по категориям: «Творческая», «Региональная» и «Сервисные и промышленные интеллектуальные робототехнические системы».

Как сообщили в облкомитете молодежной политики, соревнования по робототехнике призваны выявить и поддержать ребят, проявляющих интерес к сфере высоких технологий.