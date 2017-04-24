Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
В Волгограде стартовали ежегодные соревнования по робототехнике
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b
В Волгограде стартовали ежегодные соревнования по робототехнике
Сегодня, 15:58ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
Читайте
также
Суд вынес постановление об аресте подсудимого Олега Михеева
В Волгограде женщина укусила насильника и выбежала голой на улицу
Будь счастлива и ... худей!