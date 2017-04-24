В Волгограде стартовали ежегодные соревнования по робототехнике

Соревнования проходят на базе педуниверситета при поддержке областного комитета молодежной политики. Школьники и представители робототехнических клубов младшей, средней и старшей категории представляют свои изобретения в 7 номинациях по категориям: «Творческая», «Региональная» и «Сервисные и промышленные интеллектуальные робототехнические системы».
Как сообщили в облкомитете молодежной политики, соревнования по робототехнике призваны выявить и поддержать ребят, проявляющих интерес к сфере высоких технологий.
Лучшие команды от нашего региона выступят в Университете Иннополис на всероссийской робототехнической олимпиаде с 8 по 10 июня. Это мероприятие станет отборочным туром для определения победителей, которые представят Россию на 12-й Всемирной Олимпиаде Роботов (World Robot Olympiad – WRO) в столице Катара Дохе.